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Niet meer leverbaar

Original-miniradio

OR2000B/12

1.5

| (2) Reviews & awards

Zet de trend met de Original-miniradio

Deze Philips Original-miniradio maakt radio luisteren nog leuker. Deze heerlijk retro radio levert krachtige bassen dankzij het Bass Reflex-luidsprekersysteem en heeft een grote, verlichte analoge afstemknop waarmee u moeiteloos uw favoriete radiozender vindt.

Bekijk alle voordelen

Zet de trend met de Original-miniradio

  • FM/MW

  • Audio-ingang

  • 3W

Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Analoge FM/MW-radiotuner

Analoge FM/MW-radiotuner

Grote analoge afstemknop voor gemakkelijk afstemmen

Technische specificaties

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Recensies

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1.5

van 5

2

Reviews & awards

5
4
3

17/05/2015

Italia

Italia

Inaffidabile

Prodotto molto leggero, plasticoso e arrivato con la manopola della sintonia montata male. Suono senza corpo, non coinvolgente. buona la capacità di sintonia. privo di interruttore per il passaggio alla riproduzione di lettore MP3. Dopo appena tre mesi di uso normalissimo si è guastata.

Deze review is gemaakt voor OR2000B Mini Original Radio

Deze review is gemaakt voor OR2000B Mini Original Radio

31/10/2018

België

België

prachtige klank , maar voor korte duur

3 toestellen gehad en 3 maal problemen met volumeknop na enkele weken

Deze review is gemaakt voor OR2000B Original-miniradio

Deze review is gemaakt voor OR2000B Original-miniradio

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