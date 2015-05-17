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Niet meer leverbaar
OR2000B/12
Zet de trend met de Original-miniradio
Deze Philips Original-miniradio maakt radio luisteren nog leuker. Deze heerlijk retro radio levert krachtige bassen dankzij het Bass Reflex-luidsprekersysteem en heeft een grote, verlichte analoge afstemknop waarmee u moeiteloos uw favoriete radiozender vindt.
FM/MW
Audio-ingang
3W
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.
1.5
van 5
2
Reviews & awards
PeeBee
17/05/2015
Italia
Inaffidabile
Prodotto molto leggero, plasticoso e arrivato con la manopola della sintonia montata male. Suono senza corpo, non coinvolgente. buona la capacità di sintonia. privo di interruttore per il passaggio alla riproduzione di lettore MP3. Dopo appena tre mesi di uso normalissimo si è guastata.
Deze review is gemaakt voor OR2000B Mini Original Radio
Deze review is gemaakt voor OR2000B Mini Original Radio
danietje
31/10/2018
België
prachtige klank , maar voor korte duur
3 toestellen gehad en 3 maal problemen met volumeknop na enkele weken
Deze review is gemaakt voor OR2000B Original-miniradio
Deze review is gemaakt voor OR2000B Original-miniradio