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  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
  • Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam

Niet meer leverbaar

Multigroom series 900013-in-1, gezicht, haar en lichaam

MG9720/90

4.4
| (466) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan
Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam
Perfectioneer uw stijl met de Prestige Edition-trimset, die onze Multigroom combineert met 13 hoogwaardige hulpmiddelen, waaronder zelfslijpende metalen mesjes en OneBlade Face+Body om nauwkeurig te trimmen en te scheren over elke haarlengte voor de ultieme styling
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Prestige-editie: 13-in-1 premium trimset

Ultieme styling voor uw gezicht, haar en lichaam

  • 13 hulpstukken

  • Zelfslijpende metalen mesjes

  • Tot drie uur gebruikstijd

  • Geschikt voor onder de douche

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

De zelfslijpende stalen mesjes van deze trimmer voor gezicht en lichaam zijn versterkt met ijzer en gehard voor maximale sterkte. Dit resulteert in messen die net zo scherp blijven als toen ze nieuw uit de verpakking kwamen. Geen roest. Geen mesolie nodig.

Unieke OneBlade-technologie

Unieke OneBlade-technologie

De Philips OneBlade is ontworpen voor het stylen van gezichtshaar en het verzorgen van het lichaam. Hij trimt, snijdt randen en scheert elke haarlengte. Het apparaat zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele scheerbeurt dankzij een glijcoating en afgeronde uiteinden. En met een knipelement dat 200x per seconde beweegt, werkt hij zelfs bij langere haren efficiënt.

13 onderdelen om uw gezicht en hoofd te trimmen

13 onderdelen om uw gezicht en hoofd te trimmen

De Philips Multigroom alles-in-één tondeuse wordt geleverd met 13 hulpstukken voor een verzorgingsoplossing voor het hele lichaam.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

466

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

10/07/2026

België

België

Geverifieerde koper

Zeer goede trimmer. Meer dan voldoende toebehoren; wel jammer dat bij de versie MG9557/15-20 geen neustrimmer bij zit. Hierdoor is het voor mij geen All-in-one. Werkt met het specifieke kammetje uitstekend voor het trimmen van de intieme zone. Basic One Blade scheert verassend goed. Bij zowel de One Blade als de trimmer nooit last van trekken. Makkelijk in onderhoud.

Voordelen

Scheert en trimt zeer goed en zacht; veel toebehoren (kammetjes e.d.); One Blade; makkelijk onderhoud (afspoelen).

Nadelen

Geen neustrimmer. Publiciteit hierover is verwarrend, want volgens sommige foto's op bepaalde sites is de neustrimmer wel aanwezig. Het aantal varianten binnen de 9000-serie is gewoon veel te groot en daardoor compleet onoverzichtelijk.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 20-in-1 trimmer

Date of Use 2026-05-03

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 20-in-1 trimmer

Date of Use 2026-05-03

02/02/2026

België

België

Geverifieerde koper

Aanrader!

Zeer goed scheerapparaat, geschikt voor alle trim-benodigdheden. Zeer voordelige prijs voor de inhoud van dit pakket. Een echte aanrader, zeker met de verlangde garantie van Philips.

Voordelen

Verlengde garantie, alle nodige opzetstukken en een gebruiksvriendelijk apparaat

Nadelen

weinig tot geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 20-in-1 trimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 20-in-1 trimmer

11/06/2021

België

België

Geweldig toestel top resultaat

Ben zeer tevreden van dit toestel, ik heb terug een mooi glad kooje.

Voordelen

Batterij duur, gebruiksvriendelijk, gewicht

Nadelen

Plaats aan en uit knopje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 9000 MG9710/90 12-in-1, gezicht, haar en lichaam

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 9000 MG9710/90 12-in-1, gezicht, haar en lichaam

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. Elk mesje gaat tot 4 maanden mee voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.