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  • 11362U92X2 Philips H9/H11-LED-koplamp Ultinon Pro9200
  • 11362U92X2 Philips H9/H11-LED-koplamp Ultinon Pro9200
  • Foto van enkel product
  • 11362U92X2 Philips H9/H11-LED-koplamp Ultinon Pro9200
  • 11362U92X2 Philips H9/H11-LED-koplamp Ultinon Pro9200

Ultinon Pro9200 HLOngeëvenaarde LED-prestaties voor auto's

LUM11362U92X2/10

11362U92X2

5

| (1) Beoordeling

Bedwing het licht en trotseer het donker

Trotseer het donker met de Philips Ultinon Pro9200, het toppunt van LED-retrofit-verlichting. Geniet van de kracht van geavanceerde LED-technologie met tot wel 400%* meer helderheid, van een van de meest compacte lampen op de markt.

Bekijk alle voordelen

Ongeëvenaarde LED-prestaties voor auto's

Bedwing het licht en trotseer het donker

  • LED-HL [≈H9/H11]

  • Tot 400% helderder licht

  • Compatibel met breed machinepark

  • Hoogwaardige stijl en veiligheid

  • Verpakking van 2

Ultracompact ontwerp voor compatibiliteit met het gehele machinepark

Ultracompact ontwerp voor compatibiliteit met het gehele machinepark

De Philips Ultinon Pro9200 LED-serie combineert de kracht van LED-technologie met een ultracompacte behuizing voor elke lichttoepassing. Het oppervlak is 30% kleiner dan dat van zijn voorganger en past moeiteloos zelfs in de smalste koplampen. Achteraf aanbrengen is eenvoudig en biedt gepassioneerde bestuurders en gebruikers probleemloze functionaliteit.

Geconcentreerd vermogen - tot 400% helderder licht

Geconcentreerd vermogen - tot 400% helderder licht

Houd controle over het licht op de weg. Onze Philips Ultinon Pro9200-koplampen zijn zorgvuldig ontworpen om uw passie voor autorijden te stimuleren en bieden ongeëvenaarde prestaties en een uitzonderlijk zicht tijdens het rijden. Dankzij onze unieke LED-selectie en nauwkeurige productverfijning geniet u van een ongeëvenaarde helderheid tot 400% meer dan het wettelijke minimum voor halogeenlampen. Zie verkeersborden beter met hun unieke optimale spectrum en verbeter uw zicht op de weg voor u. Met onze lampen kunt u vol vertrouwen navigeren.

Licht waar u het nodig hebt

Licht waar u het nodig hebt

Rijd veilig en nauwkeurig met de Philips Ultinon Pro9200. Dankzij de nauwkeurige plaatsing van de LED-chips op onze Philips Ultinon Pro9200-lampen hebt u licht waar u het nodig hebt op de weg zonder dat u tegemoetkomend verkeer verblindt. Onze lampen zijn ook voorzien van onze innovatieve Philips SafeBeam-technologie, die de beste bruikbare lichtstraal produceert en schittering voorkomt. Dit betekent optimaal zicht tijdens het rijden.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

4
3
2
1

24/01/2026

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

A brilliant upgrade!

These bulbs are awesome! The best upgrade I have made to my car

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro9200 HL 11362U92X2 Unrivalled LED automotive performance

Datum gebruik 2025-12-24

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro9200 HL 11362U92X2 Unrivalled LED automotive performance

Datum gebruik 2025-12-24

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Voorwaarden

  1. Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

  2. Niet conform ECE, niet voor gebruik op de openbare weg. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke vereisten die in uw land van toepassing zijn.

  3. Voor de Philips Ultinon Pro9200 LED-serie geldt een garantie van 2 jaar bij aankoop + 3 jaar gratis verlengde garantie na registratie. Ga naar philips.com/auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid. De Philips-garantie dekt alleen fabricagefouten en niet-commercieel gebruik.