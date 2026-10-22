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ProfessionalPenlight Premium Gen2

LPL28RECHX1

Beter zien, beter werken

Philips Penlight Premium Gen2 biedt een ongekende combinatie van een hoogwaardige lichtopbrengst van zowel inspectie- als aanwijslicht, nieuwe aluminium behuizing en bestendigheid tegen chemicaliën, water en stof in één slanke penlight. Een echte alleskunner!

Bekijk alle voordelen

Compacte, USB-oplaadbare LED-werklamp

Beter zien, beter werken

  • Hoogwaardige LED

  • 145 lm + 120 lm aanwijzer

  • Robuuste aluminium behuizing

  • Oplaadbaar met USB

Sterke schokbestendigheid -IK07

Sterke schokbestendigheid -IK07

Bestendig tegen chemische stoffen en oplosmiddelen

De behuizing van onze inspectielampen is niet alleen bestendig tegen stoten, maar ook tegen water, chemische stoffen en oplosmiddelen.

Beschermd tegen water en stof -IP54

De Philips Penlight Premium Gen2 voldoet aan de IP54-norm. Dit slanke inspectiehulpmiddel is volledig beschermd tegen water, vocht en stof en geschikt voor zowel binnen als buiten uw werkplaats.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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