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Niet meer leverbaar

LED Inspection lampsCBL50-werklamp met snoer

LPL24X1

4

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Beter zien, beter werken

De Philips LED-werklamp biedt een krachtige lichtopbrengst van 900 lumen voor verlichting van de volledige werkruimte. Met de instelbare telescopische bevestiging verlicht de LED-werklamp alle motors en auto-interieurs.

Bekijk alle voordelen

Professioneel verlichtingsinstrument

Beter zien, beter werken

  • Hoogwaardige LED

  • Krachtige lichtopbrengst van 900 lm

  • Telescopische houder met haken

  • Ultra-plat design

Brede lichthoek: tot 100°

Brede lichthoek: tot 100°

Dankzij de brede lichthoek van 100° kunt u zich concentreren op specifieke onderdelen en hebt u precies de juiste hoeveelheid licht die u nodig hebt.

Robuuste aluminium behuizing

Robuuste aluminium behuizing

De beschermende behuizing is ontworpen voor ruige werkomgevingen en voldoet aan IK07

Flexibele bevestiging, uittrekbaar van 1,2 tot 1,7 meter

Flexibele bevestiging, uittrekbaar van 1,2 tot 1,7 meter

Flexibele bevestiging, uittrekbaar van 1,2 tot 1,7 meter, met zachte kap voor de bescherming van de lak van het voertuig, waardoor het product eenvoudig en flexibel kan worden gepositioneerd tijdens het werk.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

08/08/2017

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Gut

Philips LED-Motorhaubenlampe bietet eine starke Lichtleistung, stellt so die Ausleuchtung meiner gesamten Arbeitsumgebung da.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50

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