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Houd uw scheerapparaat als nieuw
De schoonmaakcartridge voor het SmartClean-systeem, biedt u een handige manier om uw scheerapparaat te reinigen, smeren en verversen, voor elke dag een nieuw scheergevoel
Dit product
Schoonmaakcartridge
19,99 €
SH71
Vervangende scheerhoofden
42,39 €
€ 19,99
€ 19,99
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9974/35
S9974/55
S9975/55
S9974/35R1
S9974/55R1
S9975/35
S9975/35R1
2 stuks
Reinigt
Smeert
Verfrist
Het dubbele filtersysteem verwijdert haar, schuim en gel. De unieke dubbele filter voorkomt verstopping van de scheerhoofden, waardoor uw scheerapparaat uitstekend blijft presteren.
De actieve smering vermindert frictie en slijtage aan scheerhoofden en messen, waardoor uw scheerapparaat langer optimaal blijft presteren.
Het DualFiltration-systeem en actieve smering maken uw scheerapparaat tot 10 keer schoner dan met alleen water
4.2
van 5
6
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Eigennaam
03/03/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Alles in een!
Het scheerapparaat wordt zoals beschreven gereinigd, gesmeerd een geurt heerlijk fris in tegenstelling tot andere apparaten, die na verloop van tijd niet zo fris gaan ruiken door invloed van huidvet. Uitstekende oplossing van Philips.
Voordelen
Zie review
Nadelen
Het apparaat zelf is fragiele. Afwachten hoe duurzaam het is.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor JC302/50 Schoonmaakcartridge
Datum gebruik 2019-09-03
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor JC302/50 Schoonmaakcartridge
Datum gebruik 2019-09-03
Boyfri69
25/10/2020
Deutschland
Geverifieerde koper
Das Produkt ist sehr gut !
Einfacher Gebrauch ! Gut zu installieren ! ................
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor JC302/50 Reinigungskartusche
Datum gebruik 2019-09-25
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor JC302/50 Reinigungskartusche
Datum gebruik 2019-09-25
MarkTyrone
23/04/2020
Deutschland
Der Rasierer überzeugt mit guter Rasur
Der Rasierer ist leise und rasiert sehr gut. Er liegt gut in der Hand und die Akku-Restladung wird in großen Prozentzahlen dargestellt. Es gibt verschiedene Rasurmodi und die Reinigungs- und Ladestation runden den sehr guten Eindruck ab. Eine Etui, ein Pinsel, eine Reinigungskartusche (hält 3 Monate), ein Trimmeraufsatz, ein Ladegerät und die Lade-/Reinigungsstation sind neben dem Rasierer mit dabei.
Voordelen
Glatte und gründliche Rasur, Lade- und Reinigungsstation
Nadelen
Rasierer kann nicht benutzt werden, wenn er geladen wird! Nur Akkubetrieb möglich.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor JC302/50 Reinigungskartusche
Datum gebruik 2020-03-23
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor JC302/50 Reinigungskartusche
Datum gebruik 2020-03-23