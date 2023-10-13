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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
HX3671/14
HX367BK
Verkrijgbaar in
Poetsdruksensor
2 minuten timer
Verwijdert tot wel 3x zo veel tandplak
14 dagen batterijduur
Krachtige borstelhaartrillingen drijven microbellen diep tussen uw tanden en langs uw tandvleesrand aan voor een verfrissende ervaring. U krijgt twee maanden aan handmatig poetsen in slechts 2 minuten.** Elke dag maken 31000 borstelbewegingen per minuut uw tanden zachtjes schoon, wordt tandplak opengebroken en verwijderd voor een uitzonderlijke reiniging.
Het is klinisch bewezen dat de Sonicare elektrische tandenborstel met geavanceerde Sonicare-technologie tot 3x beter tandplak verwijdert* dan een gewone tandenborstel. Hij verwijdert tandplak van uw tanden en langs de tandvleesrand, en beschermt tegelijkertijd uw tandvlees.
De ingebouwde druksensor detecteert automatisch de druk die u uitoefent, waarschuwt u en vermindert automatisch de trillingen van de tandenborstel om uw tandvlees te beschermen. De tandenborstel maakt een pulserend geluid om u eraan te herinneren dat u minder hard moet drukken. Deze functie heeft 7 op de 10 mensen geholpen hun tanden beter te poetsen.
4.2
van 5
746
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
Curl
13/10/2023
België
Geverifieerde koper
Doet precies zoals beloofd
Ik kan deze echt aanbevelen ondanks het kleurverschil zijn vervangende zwarte opzet borsteltjes in vele varianten te verkrijgen . Ligt lekker in de hand en geeft zoals beloofd een tintelfris gevoel. Echt handig is de USB oplader zodat je overal kunt laden waar je maar wilt.
Voordelen
USB lader , de prijs kwaliteit verhouding en het gevoel van een fris gebit
Nadelen
Heb ik nog niet gevonden
Deze review is gemaakt voor 3100 series HX3671/14 Sonische, elektrische tandenborstel - Zwart
Deze review is gemaakt voor 3100 series HX3671/14 Sonische, elektrische tandenborstel - Zwart
GK06
15/11/2021
België
Onderdeel van promotie
Weg met tandplak en gezonde tandvlees
De sonicare 3100 elektrische tandenborstel heb ik als testproduct van philips mogen ontvangen. In mijn dagelijkse leven poetste ik altijd met een normale handmatige tandenborstel, bijgevolg werd het mij duidelijk dat niet alle tandplak werd verwijderd. In het begin bij het gebruik van de sonicare 3100 moest ik wel even wennen aan het gebruik van de elektrische tandenborstel. Het is een zeer krachtige borstel. Ik was gewend om best veel druk te gebruiken met de handmatige tandenborstel tijdens het poetsen, bijgevolg drukte ik ook best hard tijdens het poetsen met de sonicare 3100, maar dan gaf de sonicare 3100 een signaal (geluid af) dat er minder hard gedrukt moet worden. Dezelfde signaal wordt ook om de 30 seconden gegeven zodoende de plaats van poetsen te veranderen, na 2 minuten poetsen stopt de sonicare 3100 automatisch. Vanaf de testperiode (al 2 weken) heb ik de sonicare 3100 elektrische tandenborstel 2 keer per dag gebruikt waarbij ik de batterij nog niet opnieuw heb moeten opladen, de batterij gaat erg lang mee. Na een controle bij de tandarts werd duidelijk dat er minder tandplak aanwezig was en zowel mijn tanden en tandvlees veel beter schoon waren. Na elke poetsbeurt voelde ik dit ook al. Aangezien het een super fijne tandenborstel is met een mooie design strak en niet opvallend waar deze ook goed in de hand ligt, ben ik ook een nieuwe sonicare 3100 tandenborstel gaan kopen voor mijn partner. Mijn partner en ik zijn zeer blij over onze tandenborstels en het is superhandig dat ze elk unieke kleuren hebben, zodoende is een wissel uitgesloten. Het koppelstuk voor het opladen van de sonicare 3100 moet je wel zelf aanschaffen, tegenwoordig heeft elke mens dit ook thuis liggen. Ik raad de sonicare 3100 elektrische tandenborstel zeker aan.
Voordelen
de timer met automatische stopfunctie,druivensoorten bij hard poetsen, lange batterijduur, elegant design, gemakkelijk schoonmaken
Nadelen
koppelstukje laadkabeltje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3100 series HX3671/14 Sonische, elektrische tandenborstel - Zwart
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3100 series HX3671/14 Sonische, elektrische tandenborstel - Zwart
Tamaanant
12/11/2021
België
Onderdeel van promotie
Tandenborstel is top tegen tandplak
Ik ben erg blij met deze tandenborstel. Met mijn handtandenborstel had ik veel tandplak. sinds ik de Sonische van Philips gebruik, heb ik een stuk minder. Door het kleine opzetborsteltje bereik je met gemak de achterkant van je achterste tanden. Het is erg fijn dat hij automatisch stopt na 2 min en geeft een signaal als je te hard op je tanden drukt. Ik verander geen tandenborstel meer
Voordelen
Slechts 2 minuten nodig om een superschoon gebit te krijgen. Duidelijk signaal bij te hard poetsen Lange batterij duur,
Nadelen
Geen usb lader mee geleverd
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3100 series HX3671/14 Sonische, elektrische tandenborstel - Zwart
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3100 series HX3671/14 Sonische, elektrische tandenborstel - Zwart
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Vergeleken met een gewone tandenborstel voor gezondere tanden en tandvlees
Individuele resultaten kunnen variëren
Informatie beschikbaar
op basis van twee poetsbeurten van twee minuten per dag in de standaardpoetsstand