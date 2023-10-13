De sonicare 3100 elektrische tandenborstel heb ik als testproduct van philips mogen ontvangen. In mijn dagelijkse leven poetste ik altijd met een normale handmatige tandenborstel, bijgevolg werd het mij duidelijk dat niet alle tandplak werd verwijderd. In het begin bij het gebruik van de sonicare 3100 moest ik wel even wennen aan het gebruik van de elektrische tandenborstel. Het is een zeer krachtige borstel. Ik was gewend om best veel druk te gebruiken met de handmatige tandenborstel tijdens het poetsen, bijgevolg drukte ik ook best hard tijdens het poetsen met de sonicare 3100, maar dan gaf de sonicare 3100 een signaal (geluid af) dat er minder hard gedrukt moet worden. Dezelfde signaal wordt ook om de 30 seconden gegeven zodoende de plaats van poetsen te veranderen, na 2 minuten poetsen stopt de sonicare 3100 automatisch. Vanaf de testperiode (al 2 weken) heb ik de sonicare 3100 elektrische tandenborstel 2 keer per dag gebruikt waarbij ik de batterij nog niet opnieuw heb moeten opladen, de batterij gaat erg lang mee. Na een controle bij de tandarts werd duidelijk dat er minder tandplak aanwezig was en zowel mijn tanden en tandvlees veel beter schoon waren. Na elke poetsbeurt voelde ik dit ook al. Aangezien het een super fijne tandenborstel is met een mooie design strak en niet opvallend waar deze ook goed in de hand ligt, ben ik ook een nieuwe sonicare 3100 tandenborstel gaan kopen voor mijn partner. Mijn partner en ik zijn zeer blij over onze tandenborstels en het is superhandig dat ze elk unieke kleuren hebben, zodoende is een wissel uitgesloten. Het koppelstuk voor het opladen van de sonicare 3100 moet je wel zelf aanschaffen, tegenwoordig heeft elke mens dit ook thuis liggen. Ik raad de sonicare 3100 elektrische tandenborstel zeker aan.