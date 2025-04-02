De Sonicare Cordless Power Flosser 3000 is een uitstekende draadloze water flosser met een groot water reservoir. Namelijk 250 ml. Dit is groot genoeg om je hele gebit in één keer te reinigen zonder dat je het hoeft bij te vullen. De flosser komt met 2 standen, namelijk Clean en Deep Clean. Ook heeft het 3 verschillende sterktes waardoor je zelf kan kiezen hoe intensief je de waterstraal wilt gebruiken. Dankzij de 2 verschillende opzet stukjes, kan je kiezen voor een enkele waterstraal of de nieuwe Quad-Stream technologie, waarmee water in een kruisachtige vorm wordt gespoten. Dit laatste zorgt voor een groter oppervlakte bereik waarmee je nog grondiger en sneller kan reinigen. Binnen een minuut is mijn gebit stralend schoon en voelt het ook enorm fris aan. Ik merk echt het verschil! Het handigste is dat de Flosser draadloos is. Hierdoor kan je het makkelijk overal gebruiken en is het ook erg makkelijk om mee te nemen op reis. Het komt met een mooie reis etui en in de waterflosser zelf, kan je 1 opzetstukje opbergen door het aan de onderkant er in te klikken. Perfect! Dankzij de USB-C kabel laadt het erg snel op en na één enkele oplaad beurt blijft de flosser 2 weken lang werken. Een prima batterij duur. De flosser is ook nog eens erg stil, waardoor je het s'ochtends of s'avonds kan gebruiken zonder dat je iemand ermee wakker maakt. Verder ziet het er erg mooi uit met een modern design. Zelf hield ik nooit van flossen met flosdraad en sloeg het daarom ook vaak over, maar dankzij deze automatische flosser kan ik mijn hele gebit binnen een minuut volledig flossen zonder enige moeite. Ik raad het daarom zeker aan voor mensen die niet lang bezig willen zijn met standaard flosdraad of voor mensen met een beugel. De Sonicare Cordless Power Flosser heeft er voor gezorgd dat mijn tandvlees sterker is geworden en geeft mij dagelijks een fris gevoel. Ik heb dit product ontvangen als onderdeel van een producttest maar dit is mijn eerlijke mening. Ik ben er heel tevreden ermee!