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  • Voor een dagelijkse reiniging tussen je tanden
  • Voor een dagelijkse reiniging tussen je tanden
  • Voor een dagelijkse reiniging tussen je tanden
  • Voor een dagelijkse reiniging tussen je tanden
  • Voor een dagelijkse reiniging tussen je tanden
  • Voor een dagelijkse reiniging tussen je tanden
  • Voor een dagelijkse reiniging tussen je tanden
  • Voor een dagelijkse reiniging tussen je tanden

Nieuw

Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandard en Comfort

HX3072/00

4
| (185) Reviews & awards
Voor een dagelijkse reiniging tussen je tanden
Flos zacht, maar effectief met deze mondstukken voor de Philips Sonicare Compact Flosser. Het standaardmondstuk zorgt voor een krachtige reiniging tussen de tanden, terwijl het comfortmondstuk met de zachte punt is ontworpen voor gevoelig tandvlees.
Bekijk alle voordelen

Verwijdert tot 99,9% tandplak van behandelde delen*

Voor een dagelijkse reiniging tussen je tanden

  • Voor dagelijkse reiniging

  • Gezonder tandvlees in slechts 4 weken**

  • 2 uiteinden: N1 Standard voor het reinigen van de ruimtes tussen de tanden en N2 Comfort voor gevoelige tanden en tandvlees

  • Compatibel met de Philips Sonicare Compact Flosser

N1 Standard-mondstuk: ideaal voor grondige dagelijkse reiniging.

N1 Standard-mondstuk: ideaal voor grondige dagelijkse reiniging.

Het N1 Standard-mondstuk is ideaal voor een algemene dagelijkse reiniging, waarbij tandplak en vuil tussen uw tanden en langs de tandvleesrand effectief worden verwijderd.

N1 reiniging met enkele straal is ideaal voor het verwijderen van voedselresten.

N1 reiniging met enkele straal is ideaal voor het verwijderen van voedselresten.

De N1 Standard-punt met enkele straal is ideaal voor het verwijderen van hardnekkige voedselresten. 97% van de gebruikers is het ermee eens dat een geschikt product is om voedselresten tussen de tanden te verwijderen***.

N2 Comfort-mondstuk, ideaal voor gevoelige tanden en tandvlees

N2 Comfort-mondstuk, ideaal voor gevoelige tanden en tandvlees

Het N2 Comfort-mondstuk heeft een zachte rubberen punt die speciaal is ontworpen voor gebruik bij gevoelige tanden en tandvlees zonder dat dit ten koste gaat van de tandplakverwijdering. 95% van de gebruikers is het ermee eens dan de punt extra zacht voor het tandvlees is**.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

185

Reviews & awards

02/04/2025

Nederland

Nederland

Super apparaat

Vandaag gehaald, ben na 1 keer gebruiken al dik tevreden. Wat n apparaat. Ben r echt blij mee

Voordelen

Doet wat ie moet doen

Nadelen

Nog geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3806/33 Waterflosser - Zwart

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3806/33 Waterflosser - Zwart

30/09/2023

Nederland

Nederland

Veel kracht

Gebruik het nu een paar dagen en vindt het nu al geweldig. Jammer dat ik het niet eerder heb ontdekt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3806/31 Waterflosser - Wit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3806/31 Waterflosser - Wit

06/09/2022

Nederland

Nederland

Fijne cordless flosser!

De Sonicare Cordless Power Flosser 3000 is een fijne flosser. Door de instellingen kun je de flosser op je eigen intensiteit en sterkte instellen. Door de 2 verschillende opzet stukjes, kan je kiezen voor een enkele waterstraal of de nieuwe Quad-Stream technologie. Dit laatste zorgt voor een groter oppervlakte bereik waarmee je nog grondiger en sneller kan reinigen. Een fijne bijkomstigheid is dat de Flosser voorzien is van een accu. Hierdoor kan je het makkelijk overal gebruiken en is het ook erg makkelijk om mee te nemen. De flosser wordt geleverd met een mooie etui. Ik raad het daarom zeker aan voor mensen die niet lang bezig willen zijn met standaard producten. De Sonicare Cordless Power Flosser heeft er voor gezorgd dat mijn tandvlees sterker is geworden en geeft mij dagelijks een fris gevoel. Ik ben er heel tevreden ermee!

Voordelen

Draadloos, verschillende standen, meerdere opzetstukjes

Nadelen

Geen

Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3806/33 Waterflosser - Zwart

Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3806/33 Waterflosser - Zwart

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Voorwaarden

  1. in een in-vitro onderzoek. De werkelijke resultaten kunnen variëren

  2. Bij gebruik met een comfortmondstuk, onderzoek uitgevoerd in de VS met 109 deelnemers, 2023

  3. Bij gebruik met een standaardmondstuk, onderzoek uitgevoerd in de VS met 109 deelnemers, 2023