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2300 W droogkracht
Krachtige AC-motor
Hoge luchtsnelheid tot 170 km/u*
Style&Protect-mondstuk
De professionele föhn heeft een hoogwaardige AC-motor met een luchtsnelheid tot 170 km/h*, dat is wel 50% sneller**. Hij is ontwikkeld voor professionele, effectieve resultaten.
Deze professionele föhn van 2300 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.
De negatieve ionen nemen statische elektriciteit weg, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat: glad, glanzend en pluisvrij haar.
4.4
van 5
121
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Chris uit Melle
05/12/2022
België
Geverifieerde koper
vlug resultaat
het drogen van nat haar gaat dankzij het hoog vermogen en luchtstroom zeer snel
Voordelen
goede verhouding prijs/kwaliteit
Nadelen
beetje volumineus om op te bergen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS910/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS910/00 Föhn
VDB X
07/09/2021
België
Geverifieerde koper
Satijn zacht haar
Het is een zeer handige föhn, die mits extra (als je echt met de kwaliteit/gezonbdheid van je haren bezig bent) verzorging wekelijks 1x masker/ conditioner en heatbeschermer. Geeft dit toestel je echt satijn zachte haren. Je stelt de föhn naargelang de temperatuur in en een van de 2 monden die erbij zijn! Haren zijn vlugger droog (qua snelheid föhnen) als het voorkomen van droogheid haren en kleur te behouden (kleuring blijft zo mooi). Echt een gezonde glans,net alsof je van bij de kapper komt! Weegt klein beetje meer,als mijn oude (die ik jaren gebruikte,maar niet voldeed zoals deze) . Enige nadeel kan niet dat goed föhnen, bij mezelf lukt het, bij andere waarschijnlijk door geen handeling erin te hebben,schakel je vlug op andere modus of hem uit.. Maar dat weegt niet op tegen de kwaliteit, dat dit toestel je geeft! Het was een lange zoektocht, prijs/ kwaliteit... maar zeker de moeite waard
Voordelen
Haar vlugger droog/ voelt super zacht aan/ kleur blijft langer behouden
Nadelen
Iets zwaarder als vorige(kon niet tippen aan dit toestel) / kan niet dat föhnen druk je vlugger op de "uit" toets of andere modus
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS920/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS920/00 Föhn
Kris_diego_radja
13/12/2020
België
Top föhn
Super fijne Föhn met vele functies en super snel hete lucht
Voordelen
Krachtig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS920/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS920/00 Föhn
Getest met een opzetstuk van 6 mm op snelheids- en warmtestand 2
vs. voorganger HP4997