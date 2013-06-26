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Verschillende soorten krullen, voortdurende zorg
Krullen zijn tijdloos, ze zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn! Met de Philips Multi-Curler maak je alle mogelijke krulvariaties: van strakke en veerkrachtige krullen tot golvende en speelse lokken. Experimenteer met krullen terwijl je tegelijkertijd je haar verzorgt.
4 opzetstukken
Temperatuur van 190 °C
Keramische buitenlaag
De Philips Multi-Curler wordt geleverd met: 16 mm krultang voor lokken; opzetborstel voor 16 mm tang om extra volume te creëren; 22 mm krultang en spiraalvormige opzetborstel om grote krullen en mooie golven te maken.
Keramische coating voor betere verzorging van je haar.
De stylingtemperatuur van 190 °C zorgt voor een langdurig resultaat terwijl het risico van haarbeschadiging wordt geminimaliseerd.
4.3
van 5
7
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Suuz25
26/06/2013
Nederland
Geweldige krultang!
Yes eindelijk de ideale krultang gevonden! Goede kwaliteit, en werkt snel en effectief!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8696/00 Multi-Curler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8696/00 Multi-Curler
moni1
06/05/2013
Deutschland
Perfekter Multi Curler
Schon beim Auspacken des Lockenstabes merkt man das es sich um ein Produkt von hoher Qualität handelt. Leider war keine Gebrauchsanweisung dabei. Der Lockenstab hat ein langes Kabel, so das man sehr gut damit hantieren kann ohne dabei vom Kabel eingeschränkt zu werden. Die Aufsätze für den Lockenstab lassen sich einfach aufstecken und wechseln. Einfach aufstecken und mit einer kleinen Drehung einrasten lassen. Die Aufsätze halten gut und lösen sich auch nicht von alleine. Somit stellen die Aufsätze auch kein Verbrennungsrisiko dar. Ganz wichtig dabei ist auch das der Lockenstab mit einer Zange ausgestattet ist. Es gibt ja auch noch Lockenstäbe die das nicht haben, ich finde das einfach sehr wichtig. Man bekommt einen dünnen und einen mitteldicken Aufsatz mitgeliefert, damit kann man sehr gut Krause, oder größere Locken sowie Wellen damit formen. Auch Spirallocken kann man dank des Spiralaufsatzes sehr gut formen. Dieser Aufsatz ist gerade für Anfängerinnen im Umgang mit einem Lockenstab sehr hilfreich. Der Bürstenaufsatz ist etwas kompliziert in der Handhabung. Anfangs hatten sich meine Haare darin verfangen, aber mit etwas Übung geht dies auch leicht von der Hand. Ganz wichtig ist dass der Lockenstab eine Keramikbeschichtung hat. Um das Haar zu schonen sollte man nichts Anderes verwenden. Die Temperatur ist konstant bei 190 Grad, damit das Haar nicht zu sehr beansprucht wird und man doch ein dauerhaftes Ergebnis hat. Ich habe mit diesem Lockenstab von Philips sehr gute Erfahrungen gemacht und kann ihn nur weiterempfehlen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8696/00 Multi-Curler
Ja, ik raad dit product aan
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Elmi
13/05/2013
Deutschland
Gutes handliches Gerät
Durfte den Styler testen und bin wirklich zufrieden mit den Ergebnissen. Vielen Dank dafür
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8696/00 Multi-Curler
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