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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HD6161
Niet meer leverbaar
User Manual Philips Fryer HD6161
Deze gestroomlijnde, van roestvrij staal gemaakte friteuse levert professionele resultaten met een uniek Cool Zone-systeem dat ervoor zorgt dat er geen voedseldeeltjes verbranden en dat de olie langer meegaat. Met uitzondering van het bedieningspaneel zijn alle onderdelen vaatwasserbestendig.