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Handleidingen en documentatie

User Manual Philips Fryer HD6161

  • PDF bestand, 1.4 MB
  • 11 March 2024

Deze gestroomlijnde, van roestvrij staal gemaakte friteuse levert professionele resultaten met een uniek Cool Zone-systeem dat ervoor zorgt dat er geen voedseldeeltjes verbranden en dat de olie langer meegaat. Met uitzondering van het bedieningspaneel zijn alle onderdelen vaatwasserbestendig.

  • PDF bestand
  • 31 March 2024

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