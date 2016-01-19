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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
1300 g, metaal
Uitneembare pan
Met timer
Voorkomt dat voedseldelen aanbranden. Hierdoor blijft de olie zuiverder, wat beter is voor uw gezondheid. Bovendien gaat de olie langer mee. Uw eten heeft nog nooit zo lekker gesmaakt!
Optimale temperatuurregeling dankzij de elektronische thermostaat, voor snel opwarmen en temperatuurherstel wat leidt tot professionele frituurresultaten. Met de digitale timer kunt u de frituurtijd eenvoudig vooraf instellen: u hoeft uw eten niet meer in de gaten te houden!
Alle onderdelen, behalve het bedieningspaneel, kunnen snel en eenvoudig worden schoongemaakt in de vaatwasser.
4.5
van 5
116
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
marie64
19/01/2016
België
Geverifieerde koper
fijne pan , eenvoudig schoon te maken
Fijne pan mooie vorm geving. Koude zone werkt heel goed . Geen verbrandings resten.heel fijn !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD6161 Frituurpan
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD6161 Frituurpan
Dafke
07/12/2013
België
ik zou geen ander meer willen
zeer gebruiksvriendelijk en te onderhouden en gemakkelijk display met de nodige info
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD6161 Frituurpan
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD6161 Frituurpan
BP09
30/08/2013
België
Geverifieerde koper
Praktisch en efficiënt toestel.
Toestel voldoet aan alle gestelde eisen en is zeer efficiënt en praktisch in gebruik.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD6161 Frituurpan
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD6161 Frituurpan