ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Professionele resultaten
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Professionele resultaten
  • Professionele resultaten
  • Professionele resultaten
  • Professionele resultaten
  • Professionele resultaten
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Professionele resultaten
  • Professionele resultaten
  • Professionele resultaten
  • Professionele resultaten

Niet meer leverbaar

Frituurpan

HD6161

4.5
| (116) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan
Professionele resultaten
Deze gestroomlijnde, van roestvrij staal gemaakte friteuse levert professionele resultaten met een uniek Cool Zone-systeem dat ervoor zorgt dat er geen voedseldeeltjes verbranden en dat de olie langer meegaat. Met uitzondering van het bedieningspaneel zijn alle onderdelen vaatwasserbestendig.
Bekijk alle voordelen

met regelaar voor de optimale temperatuur en timer

Professionele resultaten

  • 1300 g, metaal

  • Uitneembare pan

  • Met timer

Voorkomt verbrande voedseldelen voor een zuiverder en smaakvoller resultaat

Voorkomt verbrande voedseldelen voor een zuiverder en smaakvoller resultaat

Voorkomt dat voedseldelen aanbranden. Hierdoor blijft de olie zuiverder, wat beter is voor uw gezondheid. Bovendien gaat de olie langer mee. Uw eten heeft nog nooit zo lekker gesmaakt!

Elektronische thermostaat: snel opwarmen en constante temperatuur

Elektronische thermostaat: snel opwarmen en constante temperatuur

Optimale temperatuurregeling dankzij de elektronische thermostaat, voor snel opwarmen en temperatuurherstel wat leidt tot professionele frituurresultaten. Met de digitale timer kunt u de frituurtijd eenvoudig vooraf instellen: u hoeft uw eten niet meer in de gaten te houden!

Behalve het bedieningspaneel zijn alle onderdelen vaatwasserbestendig

Behalve het bedieningspaneel zijn alle onderdelen vaatwasserbestendig

Alle onderdelen, behalve het bedieningspaneel, kunnen snel en eenvoudig worden schoongemaakt in de vaatwasser.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.5

van 5

116

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

2

19/01/2016

België

België

Geverifieerde koper

fijne pan , eenvoudig schoon te maken

Fijne pan mooie vorm geving. Koude zone werkt heel goed . Geen verbrandings resten.heel fijn !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD6161 Frituurpan

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD6161 Frituurpan

07/12/2013

België

België

ik zou geen ander meer willen

zeer gebruiksvriendelijk en te onderhouden en gemakkelijk display met de nodige info

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD6161 Frituurpan

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD6161 Frituurpan

30/08/2013

België

België

Geverifieerde koper

Praktisch en efficiënt toestel.

Toestel voldoet aan alle gestelde eisen en is zeer efficiënt en praktisch in gebruik.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD6161 Frituurpan

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD6161 Frituurpan

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.