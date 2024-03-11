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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HD6141
Niet meer leverbaar
User Manual Philips Fryer
Deze Philips-friteuse met het Cool Zone-systeem zorgt ervoor dat er geen voedseldeeltjes verbranden, waardoor de olie langer meegaat. Gefrituurde etenswaren hebben nog nooit zo lekker gesmaakt! Alle onderdelen, behalve het bedieningspaneel, kunnen eenvoudig worden schoongemaakt in de vaatwasmachine.