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Niet meer leverbaar
HD6141
1000 g
Uitneembare pan
met Cool Zone-systeem
Voorkomt dat voedseldelen aanbranden. Hierdoor blijft de olie zuiverder, wat beter is voor uw gezondheid. Bovendien gaat de olie langer mee. Uw eten heeft nog nooit zo lekker gesmaakt!
De friteuse van Philips vermindert onaangename frituurluchtjes en kan in de vaatwasmachine worden gereinigd. Het filter hoeft nooit te worden vervangen.
Alle onderdelen, behalve het bedieningspaneel, kunnen snel en eenvoudig worden schoongemaakt in de vaatwasmachine.
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