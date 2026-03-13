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Daily-collectie Broodrooster
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HD2581/00
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HD2581; HD2582; HD2583; HD2584 - English (US)
HD2581. HD2582. HD2583. HD2584 EDC 352 - English (US)
Alles (4)
Kan ik tosti's maken met deze broodrooster?
Kan ik de bruiningsstand aanpassen terwijl de broodrooster in werking is?
Kan ik broodjes of croissants opwarmen met mijn Philips-broodrooster?
Welke bruiningsstanden moet ik gebruiken op mijn Philips-broodrooster?
KRUIMELLADE-ONDERDEEL, WIT
Mijn Philips broodrooster ruikt onaangenaam bij het eerste gebruik
Er zit brood vast in mijn Philips-broodrooster
Ik kan de Philips-broodrooster niet inschakelen
Het geroosterde brood is omhoog gekomen, maar ik kan het brood niet uit het apparaat verwijderen.
Ik kan het brood niet verwijderen uit mijn Philips-broodrooster
De roosterknop van mijn Philips-broodrooster blijft niet omlaag
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