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8 standen
Geïntegreerde opzethouder
Compact ontwerp
8 instellingen waarmee je verschillende soorten brood kunt roosteren zonder risico op aanbranden. Pas de bruiningsstand aan jouw voorkeur aan voor geroosterd brood zoals je dat lekker vindt.
2 grote variabele sleuven voor verschillende groottes brood. Het brood wordt bewaard in het midden voor gelijkmatige bruiningsresultaten aan beide zijden, dankzij de zelfcentrerende functie.
Geïntegreerde opzethouder om uw favoriete broodjes en gebak op te warmen.
4.4
van 5
14
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Πηνελοπη
14/04/2023
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Εξαιρετικό
Είναι φοβερό προϊόν. Ψήνει τις κλασσικές φέτες τοστ, αλλά και φέτες από ψωμί που τις έχουμε κόψει εμείς σε κάθε λογικό μέγεθος. Έχει από πάνω θέση για να ψήσετε μεγαλύτερο ψωμί ή κρουασάν και συρτάρι καθαρισμού για τα ψίχουλα. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος και αξίζει
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
angelikir
13/01/2023
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Μια όμορφη και λειτουργική φρυγανιέρα!
Είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτή τη φρυγανιέρα! Δεν χρειαζόμουν κάτι εξεζητημένο. Φρυγανίζει ομοιόμορφα το ψωμί, χωρίς να το καίει. Επιπλέον είναι πολύ λιτή και όμορφη, και ... η σχάρα για το κρουασάν, που διαθέτει, είναι το πρόσθετο "γλυκό" χαρακτηριστικό, που την κάνει ξεχωριστή! Και κάνει τη δουλειά του, όπως υπόσχεται!! Στα συν και το συρταράκι για τα ψίχουλα, με το οποίο απομακρύνονται εύκολα.
Voordelen
Όμορφο ντιζάιν, εύκολη, αξιόπιστη χρήση, σχάρα για το κρουασάν, συρταράκι για τα ψίχουλα.
Nadelen
Για τη χρήση που κάνω εγώ, δεν βρήκα κάτι μεμπτό.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Bill Lek
15/11/2022
Ελλάδα
Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!!
Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!! Σας ευχαριστω
Voordelen
εξαιρετικη συσκευη
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα