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Alle series

  • Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood
  • Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood
  • Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood
  • Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood
  • Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood
  • Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood
  • Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood
  • Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood
  • Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood
  • Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood

Daily-collectieBroodrooster

HD2581/00

4.4
| (14) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood
Dit compacte broodrooster wordt geleverd met 8 standen en 2 grote, variabele broodsleuven zodat uw brood regelmatig wordt geroosterd, ongeacht de broodsoort. Met de ingebouwde opzethouder kunt u ook uw favoriete broodjes of gebak opwarmen.
Bekijk alle voordelen

Met 8 standen en geïntegreerde opzethouder

Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood

  • 8 standen

  • Geïntegreerde opzethouder

  • Compact ontwerp

8 bruiningsinstellingen voor individuele voorkeuren

8 bruiningsinstellingen voor individuele voorkeuren

8 instellingen waarmee je verschillende soorten brood kunt roosteren zonder risico op aanbranden. Pas de bruiningsstand aan jouw voorkeur aan voor geroosterd brood zoals je dat lekker vindt.

2 grote variabele sleuven voor verschillende groottes brood

2 grote variabele sleuven voor verschillende groottes brood

2 grote variabele sleuven voor verschillende groottes brood. Het brood wordt bewaard in het midden voor gelijkmatige bruiningsresultaten aan beide zijden, dankzij de zelfcentrerende functie.

Geïntegreerde opzethouder voor het opwarmen van broodjes of gebak

Geïntegreerde opzethouder voor het opwarmen van broodjes of gebak

Geïntegreerde opzethouder om uw favoriete broodjes en gebak op te warmen.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

14

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
1

14/04/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

Εξαιρετικό

Είναι φοβερό προϊόν. Ψήνει τις κλασσικές φέτες τοστ, αλλά και φέτες από ψωμί που τις έχουμε κόψει εμείς σε κάθε λογικό μέγεθος. Έχει από πάνω θέση για να ψήσετε μεγαλύτερο ψωμί ή κρουασάν και συρτάρι καθαρισμού για τα ψίχουλα. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος και αξίζει

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

13/01/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

Μια όμορφη και λειτουργική φρυγανιέρα!

Είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτή τη φρυγανιέρα! Δεν χρειαζόμουν κάτι εξεζητημένο. Φρυγανίζει ομοιόμορφα το ψωμί, χωρίς να το καίει. Επιπλέον είναι πολύ λιτή και όμορφη, και ... η σχάρα για το κρουασάν, που διαθέτει, είναι το πρόσθετο "γλυκό" χαρακτηριστικό, που την κάνει ξεχωριστή! Και κάνει τη δουλειά του, όπως υπόσχεται!! Στα συν και το συρταράκι για τα ψίχουλα, με το οποίο απομακρύνονται εύκολα.

Voordelen

Όμορφο ντιζάιν, εύκολη, αξιόπιστη χρήση, σχάρα για το κρουασάν, συρταράκι για τα ψίχουλα.

Nadelen

Για τη χρήση που κάνω εγώ, δεν βρήκα κάτι μεμπτό.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

15/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!!

Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!! Σας ευχαριστω

Voordelen

εξαιρετικη συσκευη

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

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