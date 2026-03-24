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3000-serie Philips broodrooster
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HD2511/00
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Gebruikershandleiding
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Kan ik broodjes of croissants opwarmen met mijn Philips-broodrooster?
Welke bruiningsstanden moet ik gebruiken op mijn Philips-broodrooster?
Er komt rook uit mijn Philips-broodrooster
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