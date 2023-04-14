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Bekijk de complete ontbijtset uit de 3000 Series
Geniet van allerlei soorten brood zoals jij die lekker vindt
Verfijnd design met een moderne touch
Bekijk onze complete ontbijtset uit de 3000 Series, met bijpassende waterkoker en broodrooster. Ontworpen om uw dag in stijl te beginnen!
Geniet van geroosterd brood dat perfect naar jouw wens is bereid dankzij 8 verschillende roosterinstellingen. Kies jouw favoriete instelling en rooster elk soort brood – dik of dun en van licht geroosterd tot knapperig goudbruin.
Een ontbijt hoeft niet alleen maar een standaard geroosterd broodje te zijn! 2 grote variabele sleuven bieden een optie voor allerlei verschillende soorten en groottes. Het zelfcentrerende mechanisme zorgt dat elk sneetje ongeacht de dikte perfect in het midden van de sleuf ligt voor gelijkmatige bruining.
4.4
van 5
14
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Πηνελοπη
14/04/2023
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Εξαιρετικό
Είναι φοβερό προϊόν. Ψήνει τις κλασσικές φέτες τοστ, αλλά και φέτες από ψωμί που τις έχουμε κόψει εμείς σε κάθε λογικό μέγεθος. Έχει από πάνω θέση για να ψήσετε μεγαλύτερο ψωμί ή κρουασάν και συρτάρι καθαρισμού για τα ψίχουλα. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος και αξίζει
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
angelikir
13/01/2023
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Μια όμορφη και λειτουργική φρυγανιέρα!
Είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτή τη φρυγανιέρα! Δεν χρειαζόμουν κάτι εξεζητημένο. Φρυγανίζει ομοιόμορφα το ψωμί, χωρίς να το καίει. Επιπλέον είναι πολύ λιτή και όμορφη, και ... η σχάρα για το κρουασάν, που διαθέτει, είναι το πρόσθετο "γλυκό" χαρακτηριστικό, που την κάνει ξεχωριστή! Και κάνει τη δουλειά του, όπως υπόσχεται!! Στα συν και το συρταράκι για τα ψίχουλα, με το οποίο απομακρύνονται εύκολα.
Voordelen
Όμορφο ντιζάιν, εύκολη, αξιόπιστη χρήση, σχάρα για το κρουασάν, συρταράκι για τα ψίχουλα.
Nadelen
Για τη χρήση που κάνω εγώ, δεν βρήκα κάτι μεμπτό.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Bill Lek
15/11/2022
Ελλάδα
Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!!
Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!! Σας ευχαριστω
Voordelen
εξαιρετικη συσκευη
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα