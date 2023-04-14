ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.

3000-seriePhilips broodrooster

HD2511/00

4.4
| (14) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
Goudbruin en knapperig geroosterde broodjes zoals jij die lekker vindt, dankzij 8 roosterstanden en een handige opzethouder. Eenvoudig en stijlvol bereid met Philips-broodroosters uit de 3000 Series. Met een verfijnd design dat elk interieur een subtiele moderne touch geeft.
Bekijk alle voordelen

Broodjes en gebak, geroosterd zoals jij ze lekker vindt.

Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.

  • Bekijk de complete ontbijtset uit de 3000 Series

  • Geniet van allerlei soorten brood zoals jij die lekker vindt

  • Verfijnd design met een moderne touch

Complete ontbijtset met waterkoker en broodrooster

Complete ontbijtset met waterkoker en broodrooster

Bekijk onze complete ontbijtset uit de 3000 Series, met bijpassende waterkoker en broodrooster. Ontworpen om uw dag in stijl te beginnen!

Heerlijk geroosterd brood zoals jij het lekker vindt met 8 bruiningsstanden

Heerlijk geroosterd brood zoals jij het lekker vindt met 8 bruiningsstanden

Geniet van geroosterd brood dat perfect naar jouw wens is bereid dankzij 8 verschillende roosterinstellingen. Kies jouw favoriete instelling en rooster elk soort brood – dik of dun en van licht geroosterd tot knapperig goudbruin.

2 grote zelfcentrerende sleuven voor gelijkmatig roosteren van elk soort brood

2 grote zelfcentrerende sleuven voor gelijkmatig roosteren van elk soort brood

Een ontbijt hoeft niet alleen maar een standaard geroosterd broodje te zijn! 2 grote variabele sleuven bieden een optie voor allerlei verschillende soorten en groottes. Het zelfcentrerende mechanisme zorgt dat elk sneetje ongeacht de dikte perfect in het midden van de sleuf ligt voor gelijkmatige bruining.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.4

van 5

14

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
1

14/04/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

Εξαιρετικό

Είναι φοβερό προϊόν. Ψήνει τις κλασσικές φέτες τοστ, αλλά και φέτες από ψωμί που τις έχουμε κόψει εμείς σε κάθε λογικό μέγεθος. Έχει από πάνω θέση για να ψήσετε μεγαλύτερο ψωμί ή κρουασάν και συρτάρι καθαρισμού για τα ψίχουλα. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος και αξίζει

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

13/01/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

Μια όμορφη και λειτουργική φρυγανιέρα!

Είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτή τη φρυγανιέρα! Δεν χρειαζόμουν κάτι εξεζητημένο. Φρυγανίζει ομοιόμορφα το ψωμί, χωρίς να το καίει. Επιπλέον είναι πολύ λιτή και όμορφη, και ... η σχάρα για το κρουασάν, που διαθέτει, είναι το πρόσθετο "γλυκό" χαρακτηριστικό, που την κάνει ξεχωριστή! Και κάνει τη δουλειά του, όπως υπόσχεται!! Στα συν και το συρταράκι για τα ψίχουλα, με το οποίο απομακρύνονται εύκολα.

Voordelen

Όμορφο ντιζάιν, εύκολη, αξιόπιστη χρήση, σχάρα για το κρουασάν, συρταράκι για τα ψίχουλα.

Nadelen

Για τη χρήση που κάνω εγώ, δεν βρήκα κάτι μεμπτό.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

15/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!!

Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!! Σας ευχαριστω

Voordelen

εξαιρετικη συσκευη

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.