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PerfectCare Expert Plus Stoomgenerator
Niet meer leverbaar
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GC8962/40
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron GC8962/40 - English (US)
GC8900 series_UM_WE1_4239 001 13511_user manual
Alles (3)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Hoe moet ik mijn Philips-stoomgenerator ontkalken?
Hoe maak ik het waterreservoir van mijn Philips-stoomgenerator schoon?
500-serieOntpiller
Mijn Philips-stoomstrijkijzer lekt vanuit de zoolplaat
Mijn strijkplank is nat en ik zie water op de vloer
Het blauwe lampje op de Philips-stoomgenerator knippert
Mijn Philips-stoomgenerator ging uit/werkte niet meer
Mijn Philips-stoomstrijkijzer wordt niet meer warm
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