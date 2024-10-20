ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig

Niet meer leverbaar

PerfectCare Expert PlusStoomgenerator

GC8962/40

4.2
| (9) Reviews & awards

2 Prijzen

Ongelofelijk licht en krachtig
PerfectCare Expert Plus is ontworpen om het u gemakkelijk te maken. Hij is ultralicht en eenvoudig te hanteren maar heeft nog steeds krachtige stoom zodat u sneller geweldige resultaten bereikt. Inclusief OptimalTEMP-technologie zodat er geen brandplekken op strijkbare stoffen komen.
Bekijk alle voordelen

voor snelheid en comfort

Ongelofelijk licht en krachtig

  • Druk max. 7,5 bar

  • Stoomstoot van max. 520 g

  • Afneembaar waterreservoir 1,8 l

  • Ultralicht strijkijzer

OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen vereist

OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen vereist

Strijk alles - van zijde tot spijkerbroek - zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTemp zijn er geen temperatuurregelaar of instellingen nodig zodat u de was niet meer hoeft voor te sorteren en niet meer hoeft te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent op elk moment klaar voor elke stof.

Geen brandplekken - gegarandeerd

Geen brandplekken - gegarandeerd

Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit brandplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen brandplekken, geen glans. Gegarandeerd.

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken ineens verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar u het nodig heeft. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen te verfrissen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_AWARD-1679547
  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.2

van 5

9

Reviews & awards

4
3

20/10/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλό!

Πολύ καλό και εξυπηρετικό, εύκολο στη χρήση και αποτελεσματικό.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

03/12/2021

Portugal

Portugal

Excelente Design e Magníficas Funções e Utilidades

Nota máxima a este elegante CARE Expert Pois, mais do que um ferro a vapor,um verdadeiro e imprescindível utilitário na no passa casa

Voordelen

Leve

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor

14/10/2021

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

O artigo superou as expectativas na funcionalidade

O artigo é muito funcional, leve e prático! A desvantagem é ser caro...

Voordelen

Leveza

Nadelen

Preço

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Energiebesparing tot wel 30% met de ECO-modus in vergelijking met de standaardmodus, gebaseerd op IEC 60311