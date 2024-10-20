É muito leve, leve mesmo, muito silencioso, e uma potência de vapor surpreendente. Apesar da leveza, uma simples passagem nas sweaters e nas T-shirts e como a saída de vapor é tanta que fica passado. Roupa muito amarrotada ou vincada, ficou espetacular sem grande esforço e sem vincos. É ergonómico, encaixa bem na mão, e o formato permite chegar a todos os folhos dos tops e vestidos, e aos cantinhos todos nas camisas (e fardas eu tenho muitas para passar). O que me deixou de boca aberta é que não regulamos a temperatura, ele passa lãs, gangas, cetins, algodão, tudo de empreitada sem termos de esperar que arrefeça para peças mais delicadas. E não pega nada, nem um único pelo de uma lã lá ficou. Isso deve-se a tecnologia Philips do perfectcare que permite até que o deixemos pousado na tábua ou na roupa que ele não queima, e se nos esquecermos ele ativa o modo económico e fica em standbay. Camisas finas, tops de cetim e outros passei diretamente no cabide, pendurei e com o ferro a dar vapor sem encostar e ficaram passadinhos e lisos. Aqui somos 6, roupa para passar nasce nos cestos, e ontem em 3 horas despachei o que costumo despachar em 5h ou mais. Têm um deposito de 1,8L, e o mesmo sai para encher, sem precisar de desligar a caldeira. Estou muito contente com a escolha e veio mesmo aliviar o meu trabalho.