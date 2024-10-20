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Niet meer leverbaar
GC8962/40
Druk max. 7,5 bar
Stoomstoot van max. 520 g
Afneembaar waterreservoir 1,8 l
Ultralicht strijkijzer
Strijk alles - van zijde tot spijkerbroek - zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTemp zijn er geen temperatuurregelaar of instellingen nodig zodat u de was niet meer hoeft voor te sorteren en niet meer hoeft te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent op elk moment klaar voor elke stof.
Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit brandplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen brandplekken, geen glans. Gegarandeerd.
Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken ineens verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar u het nodig heeft. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen te verfrissen.
Prijzen
4.2
van 5
9
Reviews & awards
ΑΒΨΩ
20/10/2024
Ελλάδα
Πολύ καλό!
Πολύ καλό και εξυπηρετικό, εύκολο στη χρήση και αποτελεσματικό.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Sofy1976
03/12/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
Excelente Design e Magníficas Funções e Utilidades
Nota máxima a este elegante CARE Expert Pois, mais do que um ferro a vapor,um verdadeiro e imprescindível utilitário na no passa casa
Voordelen
Leve
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor
14/10/2021
Portugal
Geverifieerde koper
O artigo superou as expectativas na funcionalidade
O artigo é muito funcional, leve e prático! A desvantagem é ser caro...
Voordelen
Leveza
Nadelen
Preço
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor
Energiebesparing tot wel 30% met de ECO-modus in vergelijking met de standaardmodus, gebaseerd op IEC 60311