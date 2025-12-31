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Niet meer leverbaar
GC362/80
1300 W, tot 24 g/min.
Horizontaal en verticaal stomen
Afneembaar waterreservoir van 70 ml
Hittebestendige opbergtas
Stoom verticaal om kleding snel en zonder strijkplank te ontkreuken en te verfrissen terwijl de kleding is opgehangen. Stoom horizontaal voor perfecte resultaten op moeilijk te strijken stukken, zoals manchetten en kragen. Zowel horizontaal als verticaal zorgt de krachtige, continue stoom voor geweldige resultaten.
Dankzij de SmartFlow-technologie wordt de stoomplaat opgewarmd tot een optimale temperatuur die veilig is voor alle stoffen. Natte plekken worden zo voorkomen. Bij horizontaal stomen wordt de stof platgedrukt door de warme stoomplaat, voor nóg betere stoomresultaten*.
De elektrische pomp zorgt automatisch voor continue stoom voor gemakkelijk en snel verwijderen van kreuken.
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Recensies
Vergeleken met Philips Steam&Go GC310 en GC320, zonder verwarmde SmartFlow-plaat.
Getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 1 minuut stomen.