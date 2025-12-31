Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen

Stomen wordt eenvoudiger met de verwarmde SmartFlow-plaat. Gebruik de plaat verticaal of horizontaal op gebieden die moeilijk te strijken zijn en om kleding te verfrissen — gegarandeerd zonder brandplekken. Dankzij het lichte en compacte design is deze plaat overal en altijd eenvoudig te gebruiken. Stomen maar!