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Alle series

  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
  • Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen

Niet meer leverbaar

Steam&GoHandheld kledingstomer

GC362/80

2 Prijzen

Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen
Stomen wordt eenvoudiger met de verwarmde SmartFlow-plaat. Gebruik de plaat verticaal of horizontaal op gebieden die moeilijk te strijken zijn en om kleding te verfrissen — gegarandeerd zonder brandplekken. Dankzij het lichte en compacte design is deze plaat overal en altijd eenvoudig te gebruiken. Stomen maar!
Bekijk alle voordelen

Gebruik verticaal of horizontaal voor betere resultaten

Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen

  • 1300 W, tot 24 g/min.

  • Horizontaal en verticaal stomen

  • Afneembaar waterreservoir van 70 ml

  • Hittebestendige opbergtas

Horizontaal en verticaal stomen voor meer gebruiksgemak

Horizontaal en verticaal stomen voor meer gebruiksgemak

Stoom verticaal om kleding snel en zonder strijkplank te ontkreuken en te verfrissen terwijl de kleding is opgehangen. Stoom horizontaal voor perfecte resultaten op moeilijk te strijken stukken, zoals manchetten en kragen. Zowel horizontaal als verticaal zorgt de krachtige, continue stoom voor geweldige resultaten.

Verwarmde SmartFlow-plaat voor betere stoomresultaten*

Verwarmde SmartFlow-plaat voor betere stoomresultaten*

Dankzij de SmartFlow-technologie wordt de stoomplaat opgewarmd tot een optimale temperatuur die veilig is voor alle stoffen. Natte plekken worden zo voorkomen. Bij horizontaal stomen wordt de stof platgedrukt door de warme stoomplaat, voor nóg betere stoomresultaten*.

Automatisch continue stoom voor eenvoudig ontkreuken

Automatisch continue stoom voor eenvoudig ontkreuken

De elektrische pomp zorgt automatisch voor continue stoom voor gemakkelijk en snel verwijderen van kreuken.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_AWARD-1679547
  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Voorwaarden

  1. Vergeleken met Philips Steam&Go GC310 en GC320, zonder verwarmde SmartFlow-plaat.

  2. Getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 1 minuut stomen.