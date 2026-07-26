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GC213/50
Ultiem gemak: geen installatie, geen gedoe
Resultaten als van een strijkijzer, zonder de omvang
One Turn, 2 functies, onbeperkte vrijheid
Draaiend hoofd voor precisie of snelheid - uw stof, uw keuze
Compact, stijlvol ontwerp: past prachtig in elk huis
Krachtig genoeg voor volledige strijksessies, maar in enkele seconden klaar voor een snelle touch-up op het laatste moment: de compacte Philips OneTurn maakt kledingverzorging moeiteloos. Geen voorbereidingen, geen wachten—gewoon strakke, kreukvrije resultaten wanneer u ze nodig hebt. Ontworpen voor snelheid en flexibiliteit, geleverd met een handige StyleMat waarmee u overal kunt strijken of stomen—op een tafel, bed of aanrecht—terwijl oppervlakken worden beschermd. ******
Ervaar volledige strijkkracht zonder de omvang van een traditioneel stoomstrijkijzer. Onze innovatieve technologie levert krachtige, constante stoom zonder lekkage* voor strakke, strijkijzerachtige resultaten op elke stof - van delicate zijde tot stevige katoenen stoffen.
Strakke strijkresultaten en zacht stomen in één lichtgewicht apparaat. Schakel moeiteloos tussen horizontaal strijken voor gestructureerde kledingstukken en verticaal stomen voor delicate stoffen met één simpele draai. Een constante stoomafgifte (45g/min) onder elke hoek garandeert vlekkeloze resultaten.
4.8
van 5
5
Reviews & awards
NataliaH
26/07/2026
Deutschland
Onderdeel van promotie
Super einfache Art Kleidung zu bügeln und zwischendurch aufzufrischen.
Bügeln ist oft und bei ganz Vielen absolut nicht Lieblingsbeschäftigung. Aber mit dem Philips Dampfbügeleisen GC213/10 One Turn Bügeleisen & Steamer habe ich Bügeln von einer anderen Seite kennengelernt. Mit dem Philips One Turn geht Bügeln und auch Kleidung zwischendurch Auffrischen schnell, einfach und überall. Egal ob schwere oder empfindliche Stoffe - dieser Bügeleisen gleitet perfekt und glättet auch hartnäckige Falten. Die diamanfirmige und dazu noch drehbare Bügelsöhle passt super zwischen den Knöpfen und präzise auf den Krägen. Man kann super leicht zwischen Bügeln und Steamen wechseln, einfach per Knopfdruck. Der 200-ml Wassertank erschien mir zuerst klein. Aber der Dampf ist super fein so, dass diese Wassermenge egal ob beim Bügeln oder Steamen vollkommen ausreichend ist. Auch bei beiden Varianten hinterlässt der Dampf trotz guter Stärke keinerlei Wasserflecken und ist super leise bei der Arbeit. Ich nutze One Turn viel öfters, als ich ein Bügeleisen davor genutzt habe. Da er kompakt, leicht und schnell einsatzbereit ist, hole ich ihn oft für einzelne Kleidungsstücke raus, die ich quasi jetzt brauche. Die mitgelieferte Bügelmatte ersetzt komplett das Bügelbrett und kann wie horizontal genauso vertikal genutzt werden. Einfach beim Steamen am Bügelhacken hinter dem Kleidungsstück befestigen und fertig. Da es eine 2-in-1-Variante ist, finde den Preis komplett gerechtfertigt. Zwei separate Geräte in der Qualität würden mir deutlich teurer kosten. Dieser One Turn ist absolut meine Art Kleidung zu bügeln und aufzufrischen.
Deze review is gemaakt voor 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/50 OneTurn
Deze review is gemaakt voor 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/50 OneTurn
ZayaanG
18/07/2026
Deutschland
Onderdeel van promotie
Praktisch
„Ich habe das Philips 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 One Turn ausprobiert und bin insgesamt zufrieden. Besonders praktisch finde ich die Kombination aus klassischem Bügeleisen und Dampfglätter, da man je nach Kleidungsstück flexibel entscheiden kann, welche Funktion man nutzt. Gerade für Hemden, Blusen oder Kleidung, die nur kurz aufgefrischt werden soll, ist die Steamer-Funktion sehr hilfreich. Das Gerät liegt gut in der Hand und heizt schnell auf, sodass man ohne lange Wartezeit loslegen kann. Die Dampfleistung ist für den Alltag völlig ausreichend und glättet leichte bis normale Falten zuverlässig. Bei sehr dicken Stoffen oder stark zerknitterter Wäsche muss man allerdings etwas mehr Zeit investieren oder mehrmals über die Stelle gehen. Insgesamt macht das Gerät einen hochwertigen Eindruck und ist eine gute Lösung für alle, die nicht nur bügeln, sondern Kleidung auch schnell auffrischen möchten. Es ersetzt zwar kein Profi-Bügeleisen bei jeder Aufgabe, bietet aber eine gelungene Kombination aus Komfort, Flexibilität und einfacher Handhabung.*
Deze review is gemaakt voor 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 OneTurn
Deze review is gemaakt voor 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 OneTurn
PrishtinaB
20/06/2026
Deutschland
Onderdeel van promotie
Ein kompakter und benutzerfreundlicher Dampfglätter mit starker Leistung der das Bügeln sowohl zu Hause als auch auf Reisen mühelos macht
Bügeln war für mich nie einfach - manchmal wegen Platz manchmal wegen umgänglicher Geräte oder Stoffe. Mit dem Philip 2in1 hat sich das geändert. Das Gerät löst beide Probleme- es spart platz und bietet gleichzeitig eine starke Bügel und Dampfleitung. Die Anwendung ist einfach und Benutzer friedlich. Besonders überwacht hat mich die starke Dampfleitung trotz der kompakten Wasser Tank. Dadurch eignet sich das Gerät perfekt für ein Einsatz zu Hause und auf Reisen.
Deze review is gemaakt voor 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 OneTurn
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Voor normaal huishoudelijk gebruik. Regelmatig onderhoud is essentieel voor optimale prestaties. Periodiek spoelen is vereist
Vergeleken met Philips strijkijzers met een gemiddeld gewicht van 2 kg en een opwarmtijd van ongeveer 2 minuten
Het wordt aanbevolen om de spoelfunctie na elke maand gebruik te gebruiken om goede stoomprestaties te behouden. Als u in een gebied met hard water woont, gebruik de functie dan vaker
Gebaseerd op stoomafgifte, vergeleken met Philips stoomstrijkijzer (DST6120) in standaardmodus
1800 W bij 240 V
Gebruik de Style Mat alleen op een vlak, hitte- en stoombestendig oppervlak. Stoom kan schade veroorzaken aan of verkleuring van bepaalde materiaalafwerkingen of meubels