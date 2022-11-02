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Niet meer leverbaar

USB-flashdrive

FM64FD180D/00

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De kleurrijke MOTION-editie van de Philips USB-flashdrive maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.

Bekijk alle voordelen

Bestanden uitwisselen in een handomdraai!

Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

  • 64 GB

  • Star-editie 2.0

  • 2 stuks

Snelle gegevensoverdracht met high-speed USB 2.0

Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, vermindert een gegevensoverdracht met hoge snelheid de vervelende wachttijd aanzienlijk.

Beschermende kap die voor uw gemak geïntegreerd is

Verlies nooit meer de kap van uw USB-stick! De beschermende kap is geïntegreerd in het productontwerp, waardoor deze altijd op de USB-stick bevestigd blijft. Om deze Plug & Play USB-stick te gebruiken, draait u de kap naar achteren en sluit u de stick aan. Gemakkelijker kan niet!

Eenvoudig te openen en gebruiksvriendelijke verpakking

De markeringen en perforatie op de verpakking geven aan hoe u de verpakking het best kunt openen en u uw USB-stick gemakkelijk eruit kunt halen.

Technische specificaties

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 278.3 kB
  • 24 August 2026

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