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        USB-flashdrive

        FM64FD05E/00

        Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

        Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De kleurrijke VIVID-editie van de Philips USB-flashdrive maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.

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        Bestanden uitwisselen in een handomdraai!

        Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

        • 64 GB

        • Vivid-editie 2.0

        • 3 stuks

        64 GB aan opslagcapaciteit voor grote gegevensbestanden

        Dankzij de opslagcapaciteit van 64 GB hebt u de mogelijkheid om grotere of meerdere bestanden via de USB-poort van uw PC of laptop uit te wisselen, te delen en op te slaan.

        Snelle gegevensoverdracht met high-speed USB 2.0

        Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, vermindert een gegevensoverdracht met hoge snelheid de vervelende wachttijd aanzienlijk.

        De activiteitsindicator gaat branden als er bestanden worden gekopieerd.

        De LED-indicator laat zien wanneer de drive op juiste wijze is aangesloten en werkt. Het licht pulseert sneller bij het kopiëren van of naar het geheugen.

        Technische specificaties

        Handleidingen en documentatie

        Lokale reclamefolder

        • PDF bestand, 146.8 kB
        • 24 August 2026

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