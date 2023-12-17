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Alle series

        SSD

        FM50SM140B/00

        Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

        Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De Philips interne drive SSD - SATA III 2.5" maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.

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        Bestanden uitwisselen in een handomdraai!

        Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

        • 500 GB

        • Solid State Drive

        Razendsnelle SSD voor gegevensoverdracht

        Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, wordt de vervelende wachttijd aanzienlijk verminderd door de high-speed gegevensoverdrachtsnelheden van de solid-state drive (SSD) van Philips.

        Technische specificaties

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        • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
        • Tips voor een gezonde levensstijl.