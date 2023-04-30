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FM32FD05E/00
Klein, licht en overal te gebruiken
Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De kleurrijke VIVID-editie van de Philips USB-flashdrive maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.
32 GB
Vivid-editie 2.0
3 stuks
Dankzij de opslagcapaciteit van 32 GB hebt u de mogelijkheid om grotere of meerdere bestanden via de USB-poort van uw PC of laptop uit te wisselen, te delen en op te slaan.
Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, vermindert een gegevensoverdracht met hoge snelheid de vervelende wachttijd aanzienlijk.
Kies uw eigen trendy kleur, zoals kanariegeel, gelatineroze, ultravioletpaars, absintgroen, elektrisch blauw of warm oranje, en beleef nog meer plezier aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens
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