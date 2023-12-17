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FM01SS110B/00
Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!
Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De Philips interne drive SSD - SATA III 2.5" maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.
1 TB
Solid State Drive
Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, wordt de vervelende wachttijd aanzienlijk verminderd door de high-speed gegevensoverdrachtsnelheden van de solid-state drive (SSD) van Philips.
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