Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
50 g/min continue stoom
Stoomstoot van 250 g
SteamGlide Elite-zoolplaat
Veilige automatische uitschakeling
Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.
De exclusieve SteamGlide Elite van Philips is onze meest gladde en krasbestendige zoolplaat.
Snelle kalkverwijdering voor een eenvoudige reiniging van uw strijkijzer en langdurige stoomprestaties.
4.0
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
teach24
25/11/2024
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Αξιόπιστο προϊόν / καλή σχέση ποιότητας - τιμής
Πρόκειται για αξιόπιστο προϊόν, και την μοναδική ένσταση που έχω την αναφέρω παρακάτω
Voordelen
Η αξιοπιστία της επωνυμίας
Nadelen
Η σχετική ακαμψία του καλωδίου
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι
Katerinio
23/06/2024
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Κοντό καλώδιο
Καλό σιδερο, βαρύ δεν σταζει αλλά έχει κοντό πολυ καλώδιο
Deze review is gemaakt voor Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο
Deze review is gemaakt voor Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο
Μαρίνα
06/05/2024
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Μέχρι στιγμής εξαιρετικό!
Μέχρι στιγμής το ατμοσίδερο είναι εξαιρετικό : εύχρηστο, αποτελεσματικό, με ικανοποιητικό βάρος και πρακτικό φις για την πρίζα. Είναι πολύ νωρίς να πω σχετικά με το εξάρτημα για τα άλατα, ελπίζω να είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται.
Voordelen
Παραγωγή ατμού, αντικολλητική πλάκα, σχεδιασμός, εύκολο γέμισμα με νερό βρύσης, αρκετά βαρύ ώστε να στρώνουν τα πιο δύσκολα υφάσματα, πρακτική υποδοχή στο φις για εύκολη εξαγωγή από την πρίζα.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι