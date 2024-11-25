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  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd

7000-serieHV-stoomstrijkijzer zwart/rood

DST7022/40

4
| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Stoomprestaties, gegarandeerd
Langdurige prestaties met Quick Calc Release en de SteamGlide Plus-zoolplaat met verbeterde krasbestendigheid.
Bekijk alle voordelen

Dankzij onze verbeterde stoomstoot

Stoomprestaties, gegarandeerd

  • 50 g/min continue stoom

  • Stoomstoot van 250 g

  • SteamGlide Plus-zoolplaat

Stoomstoot tot 250 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Stoomstoot tot 250 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

Het druppelstopsysteem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Het druppelstopsysteem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Ons Drip Stop-systeem voorkomt dat het strijkijzer gaat lekken en er vlekken ontstaan door waterdruppels. U kunt dus zorgeloos op iedere gewenste temperatuur strijken.

SteamGlide Plus-zoolplaat

SteamGlide Plus-zoolplaat

Onze SteamGlide Plus-zoolplaat glijdt moeiteloos over ieder kledingstuk. Kras- en gebruiksbestendig, plakt niet en is gemakkelijk te reinigen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

25/11/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

Αξιόπιστο προϊόν / καλή σχέση ποιότητας - τιμής

Πρόκειται για αξιόπιστο προϊόν, και την μοναδική ένσταση που έχω την αναφέρω παρακάτω

Voordelen

Η αξιοπιστία της επωνυμίας

Nadelen

Η σχετική ακαμψία του καλωδίου

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι

23/06/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

Κοντό καλώδιο

Καλό σιδερο, βαρύ δεν σταζει αλλά έχει κοντό πολυ καλώδιο

Deze review is gemaakt voor Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο

Deze review is gemaakt voor Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο

06/05/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

Μέχρι στιγμής εξαιρετικό!

Μέχρι στιγμής το ατμοσίδερο είναι εξαιρετικό : εύχρηστο, αποτελεσματικό, με ικανοποιητικό βάρος και πρακτικό φις για την πρίζα. Είναι πολύ νωρίς να πω σχετικά με το εξάρτημα για τα άλατα, ελπίζω να είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται.

Voordelen

Παραγωγή ατμού, αντικολλητική πλάκα, σχεδιασμός, εύκολο γέμισμα με νερό βρύσης, αρκετά βαρύ ώστε να στρώνουν τα πιο δύσκολα υφάσματα, πρακτική υποδοχή στο φις για εύκολη εξαγωγή από την πρίζα.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.