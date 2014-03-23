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Niet meer leverbaar
DS1100/12
Bezeten van muziek
Deze compacte Philips DS1100/12 docking-luidspreker levert een verrassend vol en rijk geluid, en wordt automatisch gesynchroniseerd met de klokinstellingen van uw iPhone/iPod. Het zachte licht kunt u naar wens aanpassen. Ook kunt u een tweede mobiel apparaat opladen.
Neodymium produceert sterke magnetische velden en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, een snelle basrespons en een pure, gebalanceerde geluidskwaliteit.
3.4
van 5
63
Reviews & awards
Guytje
23/03/2014
België
Prachtige klokradio
Prachtig design, prachtig geluid, wat wil je nog meer. Velen die dit zien vinden dit een futuristisch design, en ongelofelijk geluid.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS1100 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS1100 docking-luidspreker
onie
21/05/2012
Nederland
prima apparaat
ik heb dit product al eerder gekocht voor mijn dochter om met haar ipod touch te gebruiken en nu mijn zoon ook een ipodtouch heeft heeft hij voor zijn verjaardag ook de ds1100 gekregen. Prima gemakkelijk te gebruiken apparaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS1100 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS1100 docking-luidspreker
Bart12345567
09/10/2011
Nederland
Prima prijs kwaliteits verhouding
Uitstekend en makkelijk te bedienen docking station. Compact, prima geluid! Een aanrader
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS1100 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS1100 docking-luidspreker