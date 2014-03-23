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Niet meer leverbaar

docking-luidspreker

DS1100/12

3.4

| (63) Reviews & awards

Bezeten van muziek

Deze compacte Philips DS1100/12 docking-luidspreker levert een verrassend vol en rijk geluid, en wordt automatisch gesynchroniseerd met de klokinstellingen van uw iPhone/iPod. Het zachte licht kunt u naar wens aanpassen. Ook kunt u een tweede mobiel apparaat opladen.

Bekijk alle voordelen

Vul uw slaapkamer met geluid en stijl

Bezeten van muziek

Het volle omnidirectionele geluid vult alle hoeken van uw slaapkamer

Neodymium-luidsprekers voor een zuiver, gebalanceerd geluid

Neodymium produceert sterke magnetische velden en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, een snelle basrespons en een pure, gebalanceerde geluidskwaliteit.

Een prachtig ontwerp dat van alle kanten gezien mag worden

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

63

Reviews & awards

23/03/2014

België

België

Prachtige klokradio

Prachtig design, prachtig geluid, wat wil je nog meer. Velen die dit zien vinden dit een futuristisch design, en ongelofelijk geluid.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1100 docking-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1100 docking-luidspreker

21/05/2012

Nederland

Nederland

prima apparaat

ik heb dit product al eerder gekocht voor mijn dochter om met haar ipod touch te gebruiken en nu mijn zoon ook een ipodtouch heeft heeft hij voor zijn verjaardag ook de ds1100 gekregen. Prima gemakkelijk te gebruiken apparaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1100 docking-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1100 docking-luidspreker

09/10/2011

Nederland

Nederland

Prima prijs kwaliteits verhouding

Uitstekend en makkelijk te bedienen docking station. Compact, prima geluid! Een aanrader

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1100 docking-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1100 docking-luidspreker

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