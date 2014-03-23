Ik heb veel docking speakers geprobeerd in deze prijsklasse, maar ik kwam altijd tot de conclusie dat ze niet voldeden aan kwaliteit en gemak. De ene speaker had geen laag (bass), de andere speaker vervormde wanneer je het volume omhoog draaide, weer een ander was niet vriendelijk qua gebruik, weer een ander was te groot qua omvang en zo kan ik nog wel een aantal punten verzinnen. Totdat ik de DS1100/12 op de gok had besteld. Gisteren binnen gekregen. Zeer compact (klein) en gemakkelijk. Ziet er chique uit. Het geluidsniveau en de kwaliteit van het geluid zijn uitstekend. Zelfs het laag (bass) is mooi bij deze speaker. En dit voor een kritische muzikant! :) Dit is voor mij absoluut, vergeleken met veel andere producten in deze prijsklasse, de topper!