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USB-powerbank

DLP9779TB/00

Slanke en krachtige powerbank

Grote capaciteit van 10.000 mAh met USB-C-uitgang van 20 W en 15 W draadloos opladen. Geen gedoe meer als de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. Plaats uw mobiele telefoon op de magnetische ring voor een perfecte positie voor draadloos opladen.

Bekijk alle voordelen

met een transparante hoes.

Slanke en krachtige powerbank

  • 10.000 mAh

  • draadloos opladen

  • Type C-poort

Snel draadloos opladen met 15 W

Laad uw mobiele telefoon op met snel draadloos opladen met 15 W.

Draadloze oplader met magnetische rand

De draadloze oplader is voorzien van een magnetische rand. Zo kunnen MagSafe-producten optimaal worden gebruikt voor het draadloos opladen van Apple-producten.

Werkt overal en is dus ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent

Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.

Technische specificaties

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