ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Slanke en krachtige powerbank
  • Slanke en krachtige powerbank
  • Slanke en krachtige powerbank
  • Slanke en krachtige powerbank

USB-powerbank

DLP9520C/00

Slanke en krachtige powerbank

Grote capaciteit van 10.000 mAh met veilige lithium-polymeerbatterij. PD en QC3.0 laden USB A en USB C snel op om uw nieuwste apparaat op te laden. 15 W draadloos oplaadvermogen. Kan maximaal 4 apparaten tegelijk opladen, met numerieke weergave van het energieniveau.

Bekijk alle voordelen

met een draagbare reserveaccu

Slanke en krachtige powerbank

  • 10.000 mAh

  • USB-A- en USB-C-oplaadpoorten

  • Draadloos opladen met Qi

  • QC 3.0 en PD

Snel draadloos opladen met 15 W

Laad uw mobiele telefoon op met snel draadloos opladen met 15 W.

Draadloze Qi-technologie

De Qi-technologie voor draadloos opladen kan door veel smartphones en andere mobiele apparaten worden gebruikt. Philips draadloze opladers zijn compatibel met telefoons en andere apparaten met draadloze Qi-technologie. Zet de apparaten gewoon op deze pad voor moeiteloos opladen.

LCD-scherm voor de stroomindicatie

LCD-scherm voor de stroomindicatie

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.