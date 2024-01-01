3-in-1 draadloze oplader

Laad uw smartphone, horloge en AirPods draadloos op met dit apparaat voor snel opladen. Met een maximaal vermogen van 15 W wordt de oplaadtijd van uw mobiele telefoon verkort. 2,5 W en 5 W om respectievelijk uw horloge en AirPods op te laden.