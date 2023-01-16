ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Krachtige powerbank
  • Krachtige powerbank
  • Krachtige powerbank
  • Krachtige powerbank
  • Krachtige powerbank
  • Krachtige powerbank

USB-powerbank

DLP1930CB/00

Krachtige powerbank

Zorg dat u altijd en overal stroom hebt met een grote capaciteit van 30.000 mAh voor meer dan één keer volledig opladen. 3 USB-poorten met USB-A en USB-C. Laad uw apparaat snel op met de USB-C PD 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 20 W, of met de USB-A-poort QC 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 18 W.

Bekijk alle voordelen

met een draagbare reserveaccu

Krachtige powerbank

  • 30.000 mAh

  • USB-A- en USB-C-oplaadpoorten

  • QC 3.0 en PD

  • Zwart

LCD-scherm voor de stroomindicatie

LCD-scherm voor de stroomindicatie

Opladen met programmeerbare USB-C-stroomvoorziening (PPS)

PPS (Programmable Power Supply) is een standaard voor snelle oplaadtechnologie voor USB-C-apparaten. Deze technologie past de spanning en stroom in real-time aan, afhankelijk van de oplaadstatus van een apparaat, en voedt het apparaat met maximaal vermogen. Een slimme manier om de oplaadtijd veilig te verkorten.

Slimme beveiliging tegen oververhitting, overspanning en overstroom

Slimme beveiliging tegen oververhitting, overspanning en overstroom

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.