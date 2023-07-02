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USB-powerbank

DLP1810CW/00

Slanke en krachtige powerbank

Een grote capaciteit van 10.000 mAh met een veilige li-polymeerbatterij. Geen gedoe meer als de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. USB-C 3A en de dubbele USB-A-poort laadt u uw nieuwste apparaat snel op.

Bekijk alle voordelen

met een draagbare reserveaccu

Slanke en krachtige powerbank

  • 10.000 mAh

  • USB-A- en USB-C-oplaadpoorten

  • Lithium-polymeerbatterij

  • Wit

LED-vermogenindicator

Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.

Werkt overal en is dus ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent

Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.

Snel opladen met 5 V/3 A

Technische specificaties

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