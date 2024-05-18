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Slanke en krachtige powerbank
Een grote capaciteit van 10.000 mAh met een veilige li-polymeerbatterij. Geen gedoe meer als de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. USB-C 3A en de dubbele USB-A-poort laadt u uw nieuwste apparaat snel op.
10.000 mAh
USB-A- en USB-C-oplaadpoorten
Lithium-polymeerbatterij
Zilver
Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.
Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
ValeM
18/05/2024
United Kingdom
Geverifieerde koper
great product
recommend, worth the price, battery last long(3-4 phone fully charging)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DLP1810CV USB power bank
Datum gebruik 2023-05-18
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DLP1810CV USB power bank
Datum gebruik 2023-05-18