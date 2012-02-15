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Niet meer leverbaar
Bescherm uw iPad
Deze hoes is gemaakt van zacht en duurzaam neopreen voor bescherming van uw iPad onderweg. U kunt hem gebruiken als draagtas of als extra beschermingslaag in uw tas. De vouwsluiting houdt uw iPad veilig; het omkeerbare ontwerp zorgt voor de nodige flair.
voor de iPad
Deze hoes is gemaakt van zacht neopreen dat elastisch maar sterk is, en uw apparaat tijdens het dragen extra bescherming biedt.
Draag het apparaat onderweg in een beschermhoes of gebruik deze in uw tas of rugzak voor extra bescherming.
De vouwsluiting is ontworpen om uw apparaat veilig in de hoes te bewaren, zonder klittenband of ritssluitingen.