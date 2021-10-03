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Niet meer leverbaar
DLK5527C/00
USB-C 3.1 Hub uit te breiden tot Mini Hub met 4 poorten
Een veelzijdige USB-C 3.1 is uit te breiden tot een hub met 4 poorten: inclusief drie USB-A 3.0- en USB-C-oplaadpoorten,
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 5 Gbps via USB 3.0.
Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 480 Mbps via USB 2.0
Ondersteuning voor USB 3.0 met supersnelle transmissie van 5 Gbps, achterwaarts compatibel met USB 2.0 met een overdrachtsnelheid van 480 Mbps.
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