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Niet meer leverbaar
DC190/12
Word wakker met uw favoriete muziek
Met het Philips DC190-entertainmentsysteem met dock wordt u gewekt met de muziek op uw iPod of (via MP3 Link) andere draagbare apparaten. Met stijlvolle spiegelende afwerking en dubbel alarm.
Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 3 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.
Deze moderne klokradio heeft een dubbele alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden kunt instellen voor weekdagen en het weekend of zelfs verschillende wektijden voor u en uw partner. De wektijden kunt u naar wens instellen: dezelfde wektijden voor de hele week van maandag tot en met zondag of een vroege wektijd voor de weekdagen van maandag tot en met vrijdag en een lekker late wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet langer elke avond een andere wektijd in te stellen.
Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
3.8
van 5
13
Reviews & awards
Smiffy37
20/03/2011
United Kingdom
Perfectly formed
This was my third attempt at a replacement alarm clock and iPod dock. The functionality is great for the price, and the sound quality is good for such a small unit. Really happy with it.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC190 docking entertainment system
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC190 docking entertainment system
WakeUpMan
01/09/2026
España
Oda a mi buen compañero despertador
Quiero dejar mi testimonio de este producto pues me acompañó por 15 años, siempre ofreciéndome calidad, la sinergia con el, también desaparecido, iPod fue excelente. Los niveles de brillo de la pantalla muy buenos y la opción de personalizar las alarmas para toda la semana, días laborales o solo fines de semana fue muy útil. Hoy lo he reemplazado por otro modelo de despertador Philips, ofreciéndole un merecido retiro.
Voordelen
Conexión con iPod y cable 3.5, doble alarma, personalización de los días de alarma, brillo graduable
Nadelen
Es un producto obsoleto a la fecha (2026).
Deze review is gemaakt voor DC190 sistema docking
Datum gebruik 2026-09-01
Deze review is gemaakt voor DC190 sistema docking
Datum gebruik 2026-09-01
Llorenç
15/05/2012
España
práctico y elegante
Se trata de un producto de alta calidad muy práctico y elegante que cumple muy bien las funciones para las que fue concebido y además es sumamente comptitivo en su precio. Sonido espectacular.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC190 sistema docking
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC190 sistema docking