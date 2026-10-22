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CP9885
Zorgt voor meer flexibiliteit van je bewaarbeker
Met de adapter kun je de bewaarbeker direct op je borstkolf aansluiten of de beker ombouwen tot een flesje.
Dit product
Avent
Adapter bewaarbeker
4,49 €
Bewaarbeker voor voeding
30,99 €
€ 4,49
€ 4,49
Borstkolven
Blauw
Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.