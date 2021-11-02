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Philips Avent Breast PumpsHouder voor membraan

CP9285/97

Zorgt voor de zuigkracht van je handkolf

De houder en het siliconenmembraan zorgen voor het vacuüm dat je nodig hebt om je melk handmatig af te kolven

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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

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Zorgt voor de zuigkracht van je handkolf

  • Wit

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  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 