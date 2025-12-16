Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Alle series
Onderdeel watertuit
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
CP0178/01
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
De watertuit is bevestigd aan de onderkant van het waterreservoir om een optimale hoeveelheid water door te laten, zodat de dweil altijd precies nat genoeg is.
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.