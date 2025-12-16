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Onderdeel watertuit

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Onderdeel watertuit

CP0178/01

Onderdeel watertuit

Niet meer leverbaar

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De watertuit is bevestigd aan de onderkant van het waterreservoir om een optimale hoeveelheid water door te laten, zodat de dweil altijd precies nat genoeg is.

  • PDF bestand
  • 16 December 2025

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