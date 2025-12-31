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  • Waterkoeler met 30 gaatjes for 8000-serie Aqua Plus
  • Waterkoeler met 30 gaatjes for 8000-serie Aqua Plus

Niet meer leverbaar

Onderdeel watertuit

CP0178/01

Waterkoeler met 30 gaatjes for 8000-serie Aqua Plus
De watertuit is bevestigd aan de onderkant van het waterreservoir om een optimale hoeveelheid water door te laten, zodat de dweil altijd precies nat genoeg is.
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Waterkoeler met 30 gaatjes for 8000-serie Aqua Plus

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