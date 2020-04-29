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Niet meer leverbaar
De muziek houdt nooit op
Mijn muziek houdt nooit op. De EverPlay draadloze draagbare luidspreker blijft constant afspelen zonder onderbrekingen dankzij de sterke Bluetooth-verbinding en de intuïtieve oplaadopties. De aangepaste stof maakt het design zowel prachtig als bijzonder duurzaam.
10 W, 10 uur
Groot Bluetooth-bereik
Waterbestendig, stofdicht
Optie voor snel opladen
De Durafit-materiaal van de luidspreker biedt zowel functionele als esthetische voordelen. De rubberen overlappen aan de bovenkant bedekken een doek met een bijpassend kleuraccent. Het slip- en krasbestendige en wasbare materiaal biedt extra bescherming, terwijl het unieke ruitvormige gaaspatroon ook zorgt voor een modernere, verfijnde stijl.
Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel met verschillende ingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Met deze ingebouwde functie wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervorming door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe leger de batterij, hoe minder muzikale pieken een draagbare luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd en blijft uw muziek vervormingsvrij.
De Everplay-luidspreker geeft een krachtig geluid uit een compacte behuizing, met behulp van een groot verspreidingsoppervlak van de bas. Dit zorgt voor extra Bass Boost en een dieper basgeluid.
5.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Només lo bo
29/04/2020
España
Geverifieerde koper
Excel·lent
Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.
Voordelen
So. Disseny.
Nadelen
No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Datum gebruik 2019-03-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Datum gebruik 2019-03-29
Sr.PRàctic
07/04/2020
España
Genial
Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.
Voordelen
Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.
Nadelen
de moment res
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Datum gebruik 2020-03-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Datum gebruik 2020-03-07