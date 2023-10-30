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BT3900A/00
De muziek houdt nooit op
Mijn muziek houdt nooit op. De EverPlay draadloze draagbare luidspreker blijft constant afspelen zonder onderbrekingen dankzij de sterke Bluetooth-verbinding en de intuïtieve oplaadopties. De aangepaste stof maakt het design zowel prachtig als bijzonder duurzaam.
4 W, 8 uur
Groot Bluetooth-bereik
Waterbestendig, stofdicht
Meegeleverde USB-draagband
Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.
De Durafit-materiaal van de luidspreker biedt zowel functionele als esthetische voordelen. De rubberen overlappen aan de bovenkant bedekken een doek met een bijpassend kleuraccent. Het slip- en krasbestendige en wasbare materiaal biedt extra bescherming, terwijl het unieke ruitvormige gaaspatroon ook zorgt voor een modernere, verfijnde stijl.
Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel met verschillende ingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Met deze ingebouwde functie wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervorming door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe leger de batterij, hoe minder muzikale pieken een draagbare luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd en blijft uw muziek vervormingsvrij.
3.1
van 5
9
Reviews & awards
Bokfra
30/10/2023
France
Excellent rapport qualité prix
Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT3900B enceinte portable sans fil
Datum gebruik 2021-10-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT3900B enceinte portable sans fil
Datum gebruik 2021-10-29
Glolola
16/04/2020
Italia
Geverifieerde koper
consigliato
estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro
Voordelen
estetica materiali durata qualita' audio
Nadelen
nessuno per ora
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT3900P altoparlante wireless portatile
Datum gebruik 2020-03-16
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT3900P altoparlante wireless portatile
Datum gebruik 2020-03-16
TinG71
26/07/2019
Nederland
Deze speaker doet het super
Heb deze speaker nu 4 weken in mijn bezit en ben er erg tevreden mee. Kan deze zeker aanbevelen voor iemand die er 1 aan wilt schaffen. Super speaker ….
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT3900B draadloze draagbare luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT3900B draadloze draagbare luidspreker