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  • Snel en nauwkeurig trimmen om gemakkelijk te stylen
  • Snel en nauwkeurig trimmen om gemakkelijk te stylen
  • Snel en nauwkeurig trimmen om gemakkelijk te stylen
  • Snel en nauwkeurig trimmen om gemakkelijk te stylen
  • Snel en nauwkeurig trimmen om gemakkelijk te stylen
  • Snel en nauwkeurig trimmen om gemakkelijk te stylen
  • Snel en nauwkeurig trimmen om gemakkelijk te stylen
  • Snel en nauwkeurig trimmen om gemakkelijk te stylen

Beardtrimmer series 3000Baardtrimmer

BT3233/15

4.4
| (606) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan
Snel en nauwkeurig trimmen om gemakkelijk te stylen
Dankzij het innovatieve Lift & Trim-systeem pakt deze trimmer meer platliggende haren en bereikt daardoor efficiënte, gelijkmatige trimresultaten. Zo creëert u eenvoudig de gewenste look, van een driedaagse stoppelbaard tot een korte of een lange baard.
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Zelfslijpende mesjes

Snel en nauwkeurig trimmen om gemakkelijk te stylen

  • Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,5 mm

  • Zelfslijpende mesjes

  • 60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

  • Lift & Trim-systeem

Trimt gelijkmatig en verwijdert platliggende haren

Trimt gelijkmatig en verwijdert platliggende haren

Perfect voor uw stoppelbaard dankzij het nieuwe Lift & Trim-systeem van onze Philips-baardtrimmer: de kam tilt de haren op naar de mesjes voor een gelijkmatig resultaat.

Kies voor een perfecte, maar beschermende trimbeurt

Kies voor een perfecte, maar beschermende trimbeurt

De zelfslijpende stalen mesjes blijven net zo scherp en effectief als op dag en leveren een perfecte maar beschermende afwerking, telkens weer.

Huidvriendelijke mesjes voor een gladde huid

Huidvriendelijke mesjes voor een gladde huid

De mesjes hebben afgeronde uiteinden voor een zacht contact met de huid om krassen en irritatie te voorkomen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

606

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

23/02/2023

België

België

Gemakkelijk in gebruik en werkt TOP!

standen makkelijk verzetbaar, werkt zeer goed! Batterij gaat lang mee.

Voordelen

makkelijk gebruik, doet wat doen moet, duurtijd batterij

Nadelen

geen gevonden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer

15/09/2021

België

België

Ik vind dit een topproduct

Héél goede batterij. Reeds 5x geschoren zonder te moeten opladen (1 keer in de week)

Voordelen

Heel goede batterij en niets geïrriteerd

Nadelen

nog niet ondervonden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer

08/09/2021

België

België

Geweldige Baardtrimmer

Met deze trimmer heb je veelzijdige keuzes aan baardstijlen. Je kan makkelijk een stoppelbaardje creëren door het beschermkapje eraf te laten, heb je liever een klein baardje gebruik dan het beschermkapje met lengte naar keuze. Ik vond persoonlijk op 3mm het fijnste. De batterij wwas geweldig. De trimmer beschikt over Fast charging en is du binnen 1 uur opgeladen. En gaat +- 2weken mee. De trimmer heeft een fijne vorm, grip Wat ik wel een kleine afknapper vind is het draagtasje, het is gemaakt van een zwarte synthetisch materiaal en geeft een goedkoop gevoel.

Voordelen

Simpel en makkelijk om te gebruiken

Nadelen

Het draagtasje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 