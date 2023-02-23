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Betaal later met Klarna
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Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,5 mm
Zelfslijpende mesjes
60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Lift & Trim-systeem
Perfect voor uw stoppelbaard dankzij het nieuwe Lift & Trim-systeem van onze Philips-baardtrimmer: de kam tilt de haren op naar de mesjes voor een gelijkmatig resultaat.
De zelfslijpende stalen mesjes blijven net zo scherp en effectief als op dag en leveren een perfecte maar beschermende afwerking, telkens weer.
De mesjes hebben afgeronde uiteinden voor een zacht contact met de huid om krassen en irritatie te voorkomen.
4.4
van 5
606
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Gertbel
23/02/2023
België
Gemakkelijk in gebruik en werkt TOP!
standen makkelijk verzetbaar, werkt zeer goed! Batterij gaat lang mee.
Voordelen
makkelijk gebruik, doet wat doen moet, duurtijd batterij
Nadelen
geen gevonden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer
Carojoki
15/09/2021
België
Onderdeel van promotie
Ik vind dit een topproduct
Héél goede batterij. Reeds 5x geschoren zonder te moeten opladen (1 keer in de week)
Voordelen
Heel goede batterij en niets geïrriteerd
Nadelen
nog niet ondervonden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer
Seppe Geens
08/09/2021
België
Onderdeel van promotie
Geweldige Baardtrimmer
Met deze trimmer heb je veelzijdige keuzes aan baardstijlen. Je kan makkelijk een stoppelbaardje creëren door het beschermkapje eraf te laten, heb je liever een klein baardje gebruik dan het beschermkapje met lengte naar keuze. Ik vond persoonlijk op 3mm het fijnste. De batterij wwas geweldig. De trimmer beschikt over Fast charging en is du binnen 1 uur opgeladen. En gaat +- 2weken mee. De trimmer heeft een fijne vorm, grip Wat ik wel een kleine afknapper vind is het draagtasje, het is gemaakt van een zwarte synthetisch materiaal en geeft een goedkoop gevoel.
Voordelen
Simpel en makkelijk om te gebruiken
Nadelen
Het draagtasje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Baardtrimmer
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.