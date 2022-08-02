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Satinelle Essential Compacte epilator met snoer
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
BRE255/00
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UK-conformiteitsverklaring - English (US)
Gebruikershandleiding
Alles (6)
Beschadig ik de lymfevaten in mijn oksel bij gebruik van de epilator?
Kan ik Philips-producten met water afspoelen?
Hoe gebruik ik de opzetstukken van mijn Philips-epilator?
Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips Satinelle-ontharingsapparaat?
Kan ik mijn verzorgings- of schoonheidsproduct van Philips mee op reis nemen?
Hoe verander ik de snelheidsstand van mijn Philips-epilator?
Satinelle EssentialScheerhoofd
Satinelle EssentialEpileerhoofd
Pincetset
EpilatorScrubhandschoen
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Satinelle EssentialReinigingsborsteltje
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Mijn Philips-epilator maakt lawaai
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