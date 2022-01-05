Al enkele weken gebruik ik deze Philips Satinelle Essential Compacte epilator. Het is een klein apparaat dat goed resultaat levert. De afspeelbare kop zorgt voor een goede hygiëne. Ik vind het fijn dat ik dit apparaat makkelijk een kan nemen op vakantie. Het nadeel is wel dat je altijd een stopcontact in de buurt moet hebben. De eerste keer was het pijnlijk maar dit werd steeds minder bij meerdere keren epileren. Het lampje zorgt ervoor dat ik de haartjes goed zie. De haartjes blijven ongeveer 2 weken weg.