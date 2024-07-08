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Alle series

  • 30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.
  • 30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.
  • 30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.
  • 30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.
  • 30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.
  • 30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.
  • 30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.
  • 30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.
  • 30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.
  • 30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.
  • 30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.
  • 30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.
  • 30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.
  • 30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.
  • 30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.
  • 30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.
  • 30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.
  • 30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.
  • 30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.
  • 30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.
  • 30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.
  • 30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.

Hair Dryer7000-serie

BHD720/13

4.6
| (117) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan
30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.
De föhn uit de Philips 7000-serie levert snel professionele resultaten. Miljoenen ionen zorgen ervoor dat je haar nog intenser glanst, terwijl de temperatuurgevoelige ThermoShield Advanced-technologie je haar beschermt tegen oververhitting.
Bekijk alle voordelen

met ThermoShield Advanced Technology

30% sneller*. Lichter**. Ultieme haarbescherming.

  • ThermoShield Advanced

  • 30% sneller drogen*

  • 25% consistentere warmte

  • Waterion, mineraalion, 8x ionen

ThermoShield Advanced beschermt je haar tegen oververhitting

ThermoShield Advanced beschermt je haar tegen oververhitting

Het systeem met dubbele sensor meet continu de temperatuur in uw kamer en past de droogtemperatuur 24.000 keer*** per sessie actief aan om uw haar te beschermen tegen oververhitting. Geniet van een 25% consistentere droogtemperatuur in elke omgeving**** .

Krachtige luchtstroom voor 30% sneller drogen*

Krachtige luchtstroom voor 30% sneller drogen*

De innovatieve ventilatorbladen en een speciaal ontworpen warmte-element werken samen voor droog haar in slechts 4 minuten*****.

Waterionen brengen vocht in je haar

Waterionen brengen vocht in je haar

Voeg vocht toe voor zacht, gezond haar. De wateriontechnologie genereert meer dan 1000 keer meer water dan zonder ionisator.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.6

van 5

117

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

08/07/2024

Nederland

Nederland

Goede föhn!

Deze föhn is ideaal in gebruik. Hij is compact waardoor hij makkelijk op te bergen is. De föhn lijkt vooral voor krullend haar te zijn maar met stijl haar is hij ook zeker te gebruiken. Hij droogt je haar goed en snel. Een voordeel eraan is dat je de temperatuur van de föhn kan aanpassen (hij hoeft dus niet heel heet te staan!). Ik vind hem makkelijk in het gebruik. Een verbeterpunt zou nog zijn om nog enkele opzetstukken toe te voegen, maar met deze opzetstukken kom je ook al een heel eind! Al met al, zou ik deze föhn zeker aanraden!

Deze review is gemaakt voor Hair Dryer BHD723/10 7000-serie

Deze review is gemaakt voor Hair Dryer BHD723/10 7000-serie

03/06/2024

Nederland

Nederland

heel goed toestel

Ik ben heel blij met deze haardroger. Toen ik hem uitpakte vond ik wel dat hij er minder fancy uitzag als op de foto's, hij voelt lichter aan, maar dat is dan ook natuurlijk weer een voordeel, het is een lichtgewicht dat het gemakkelijk maakt om het haar te drogen. Het gaat ook vrij snel, terwijl ik vind dat hij niet zo hard blaast als mijn vorige. Het is een heel goed toestel, doet snel wat het moet doen.

Voordelen

lichtgewicht

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hair Dryer BHD723/10 7000-serie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hair Dryer BHD723/10 7000-serie

31/05/2024

Nederland

Nederland

Mooie en prima föhn !

De eerste indruk van de föhn na het uitpakken was alvast zeer positief. Een mooi strak design en wat ik persoonlijk heel belangrijk vind is dat het een opvallend licht toestel is. Ligt ook makkelijk in de hand. Zoals vermeld in de handleiding heb ik de haardroger eerst gebruikt zonder blaasmond om tot mijn haar al wat gedroogd was. Maar om te stijlen gebruik ik altijd het hulpstuk. Heel leuk dat deze magnetisch op het toestel klikt. Met de 4 verschillende temperatuurstanden en 2 blaasstanden kan je dus perfect je eigen wensen instellen. Ook handig dat er een koude stand is om mee af te sluiten.

Voordelen

licht - mooi design - krachtig

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hair Dryer BHD723/10 7000-serie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hair Dryer BHD723/10 7000-serie

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. vs. standaard Philips-föhn BHD002

  2. vs Philips MoistureProtect HP8280

  3. * gebaseerd op een gemiddelde droogtijd van 4 minuten

  4. * * vs. Philips BHD510

  5. * * * gebaseerd op Kaukasisch haar met een gemiddelde lengte (40 cm) in een laboratoriumomgeving, bij de hoogste snelheids- en warmte-instellingen. Werkelijke resultaat kan afwijken.

  6. * * * * Minerale ionenverzorging na 6 maanden van blootstelling aan uv-straling

  7. * * * * * vs. de HP8232/20 op de hoogste stand

  8. * * * * * * vs. Philips MoistureProtect HP8281, met een vergelijking van de droogtijd bij de hoogste warmte- en snelheidsinstelling

  9. * * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 op de hoogste stand