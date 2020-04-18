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Niet meer leverbaar

CD-soundmachine

AZ215R/12

4

| (14) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

Overal en altijd muziek

U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd. Dankzij de gebruiksvriendelijke functies en het compacte, draagbare ontwerp van deze CD-soundmachine van Philips kunt u optimaal genieten van uw favoriete muziek.

Bekijk alle voordelen

Overal en altijd muziek

  • Rood

  • 3W

  • Digitale afstemming

20 voorkeurzenders

Geheugen voor 20 CD-nummers

Met de functie voor het afspelen van geprogrammeerde CD-nummers kunt u genieten van uw favoriete nummers in de gewenste volgorde.

FM-stereotuner

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

14

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

18/04/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

zier er leuk uit

de radio en cd speler werken goed de kleur is goed alles werkt naar behoren

Voordelen

zier er leuk uit

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ215S CD-soundmachine

Datum gebruik 2019-03-18

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ215S CD-soundmachine

Datum gebruik 2019-03-18

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Brilliant

Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit

Voordelen

Great reception

Nadelen

Nothing

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ215S CD Soundmachine

Datum gebruik 2019-05-30

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ215S CD Soundmachine

Datum gebruik 2019-05-30

21/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Cool little system for kids

Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ215R CD Soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ215R CD Soundmachine

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